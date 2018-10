Nokia X7 este oficial – Snapdragon 710, dual camera si notch

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Nokia X7 a fost lansat oficial si este de fapt Nokia 7.1 Plus insa cu alt nume in China. Acest telefon a fost asteptat de ceva vreme si acum il avem oficial. Este mai accesibil decat o spuneau zvonurile si este echipat neasteptat de bine.

La interior are o platforma Snapdragon 710, ecran de 6.18 inch cu notch, rezolutie Full HD, luminozitate de 500 nits, contrast 1500:1 si reproduce 96% din gama de culori NTSC si are suport DCI-P3. Display-ul se mai numeste si PureDisplay.

Are 4 sau 6GB memorie RAM, 64 sau 128GB de stocare si ruleaza Android Oreo, dar primeste Android Pie. Camerele foto au senzori de la Sony, IMX363, cu f/1.8 si stabilizare optica de imagine. Camera frontala are 20MP si are pixeli de 0.9um putand captura lumina mai bine si obtinand rezultate bune in conditii de iluminare slaba.

Bateria are 3500mAh, se incarca rapid in doar 30 de minunte pana la 50%, are jack pentru casti, dual SIM, VoLTE si costa 212 euro versiunea de 4GB RAM si 64GB de stocare. Cel mai scump model costa 312 euro.