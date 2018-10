Review Sony Xperia XZ3 – se putea mult mai bine

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Cand a fost anuntat Sony Xperia XZ3 mi-am dorit imediat sa-l testez. Mi-a placut foarte mult cum arata, mi se parea un telefon care promite multe si care nu a intrat in hora cu celelalte modele. Este un telefon clasic, fara notch, fara camere duale, ecran mare, telefonul ideal in opiniea mea. Iata-l ca a sosit la review prin Orange Smarthone Tester. L-am folosit o luna, primele zile ca telefon principal, insa am renuntat sa-l mai utilizez atat de mult. De ce?

Cum spuneam, Xperia XZ3 este un telefon care abordeaza inca stilul clasic. Luati toate flagship-urile de anul acesta si veti observa ca nu seamana cu nici unul. Este inca un telefon original din multe puncte de vedere. Din pacate nu inseamna ca este si un telefon care se ridica la nivelul asteptarilor atunci cand incepi sa-l utilizezi.

XZ3 nu este perfect, de fapt nici un telefon nu este perfect, insa personal am gasit mai multe puncte contra decat pro in ceea ce-l priveste. Am incercat sa-i acord a doua sansa, sa ma obisnuiesc, sa-l inteleg, am citit si alte review-uri, insa ce am avut in mana stiu sigur ca n-a fost o minciuna. Va sunt dator cu explicatii asa ca sa trecem la treaba.

Specificatii

Procesor: Snapdragon 845

RAM: 4GB

Stocare: 64GB

Ecran: P-OLED 6 inch 1440 x 2880 pixeli, HDR

Camera foto: 19MP

Baterie: 3300mAh

Slot microSD

Android Pie

Camera frontala: 13MP cu HDR

Bluetooth 5.0

Protectie IP68

Design

Privit din fata, din spate, din lateral, XZ3 arata foarte bine. Este placut, simetria te atrage mai ales daca-l privesti din spate. Nu a fost conceput in graba, insa consider ca cine l-a desenat nu s-a implicat suficient.

In teorie telefonul este construit in totalitate din sticla Gorilla Glass. Asta il face in primul rand mai greu si mai fragil existand riscul sa-l spargi foarte usor. Ceea ce m-a deranjat in special a fost greutate. Cantareste 193 de grame, mai usor decat Note 9 de exemplu, insa destul de greu. Atarna in buzunar si nu este deloc placut.

O alta problema este spatele care, din punctul meu de vedere, nu este la fel ca partea frontala cand vine vorba de sticla. Cum spuneam, Sony sustine ca s-a folosit sticla Gorilla Glass pe ambele parti, insa spatele se simte mai mult ca un plastic de foarte buna calitate. Simti asta la mana dar si atunci cand il lovesti usor cu unghia, este alt sunet. Sunt sceptic in aceasta privinta. Imi aduce aminte de telefoanele chinezesti care imita sticla.

Senzorul de amprenta este amplasat prost, ca sa folosesc un termen decent. Am inteles simetria, senzorul de amprenta si camera au ceeasi circumferinta si sunt amplasate in asa fel incat spatele sa arate bine.

Dar senzorul de amprenta este amplasat PREA JOS! Este greu sa ajungi la el indiferent de ce deget ai vrea sa folosesti. Risti sa scapi telefonul pe jos incercand sa pui degetul acolo. Este incomod, enervant uneori. Trebuie sa faci doua miscari dupa ce ai luat telefonul in mana pentru a ajunge cu degetul acolo. Poate daca ai o mana mare o sa-ti fie mai usor, eu cu carnatii mei de la degete…

Stai ca nu am terminat. Atunci cand vrei sa fotografiezi in mod landscape si sa te folosesti de butonul dedicat pentru camera, ai tendinta sa duci degetul mijlociu pe spatele telefonului. Ghici unde pica acel deget. Exact, pe camera. Stii de cate ori am fotografiat un peisaj sau un obiect si degetul meu aparea in fotografie?

Pe cat de frumos este acest telefon pe atat de nepractic este atunci cand vrei sa-l utilizezi. Din aceste motive am renuntat sa-l mai folosesc ca telefon personal si il tineam dupa mine doar pentru mai fotografia cate ceva prin oras de dragul review-ului.

Dar are si parti bune. Sertarul pentru SIM si microSD nu necesita un ac pentru a fi accesat ci este pe stil vechi cu clapetica. Un alt lucru care mi-a placut a fost difuzorul din partea de jos. Nu este amplasat langa portul USB Type C ci imediat sub ecran si deasupra portului. Foarte bine a fost gandit si se aude foarte tare si clar!

Un mare like pentru butonul dedicat camerei, mi-as dori sa-l vad si la alte telefoane. Este foarte util si te simti pro cand il utilizezi. Parca ai avea o camera foto nu un telefon.

Ecran

Cand a inceput moda ecranelor Full HD in urma cu 5-6 ani parca, primul telefon testat de mine a fost Sony Xperia Z. Au urmat si alte modele de atunci la test si nici unul nu m-a dezamagit. Sony a pus ecrane bune pe telefoanele lor, insa acesta este de departe cel mai bun.

Este un P-OLED de 6 inch cu rezolutie 1440 x 2880 pixeli, curbat pe margine si cu HDR. As fi vrut sa-l pun langa un Note 9 pentru a vedea diferentele, insa nu am avut ocazia asta. Este luminos, clar, un negru profund si nu isi schimba culorile atunci cand este privit din parti. Unele ecrane Samsung au problema asta.

Nu stiu sigur de cine este facut acest ecran, probabil LG. Imi era teama ca va avea probleme precum Pixel 2XL, insa nu are deloc. Este un ecran de buna calitate care merita toate laudele.

Sunet

Difuzoarele sunt stereo si se foloseste inclusiv de earpiece pentru a reda sunetul. Acesta este folosit pentru sunetele inalte si voci, iar difuzorul de jos mai mult pentru bass. Sunetul oferit este puternic, clar, are si putin bass. Este o solutie buna dar nimic special.

In schimb are o functie care face ca telefonul sa vibreze pe ritmul bassului exact cum se intampla la casti. Aparent sa iti ofere senzatia de bass, insa nu functioneaza. Doar simti cum vibreaza telefonul degeaba.

Hardware

Telefonul este motorizat de un chipset Snapdragon 845 Octa-Core si de 4 GB de memorie RAM. Stiu ce va ganditi, ca e putin 4 GB de memorie RAM si ca orice varf de gama din 2018 ar trebui sa vina cu minim 6 GB. Telefonul se misca insa foarte bine, nu are lag sau agatari in tranzitii si vine cu un RAM management foarte bine pus la punct. Este foarte fluid si incarca prompt aplicatiile, nici nu simti nevoia de mai multa memorie RAM.

Pe de alta parte, exista o problema suparatoare cu touchscreen-ul si cu modul in care sunt interpretate comenzile. La scrolling si la tastare uneori apare o intarziere sesizabila, care ajunge sa te scoata din sarite in browsing si mai ales atunci cand comuti intre aplicatii. Cel mai enervant e in jocurile first person, unde ai impresia ca totul raspunde foarte greu. Din cate se pare, problema exista si pe modelul anterior Xperia XZ2, iar Sony nu s-a prea obosit s-o rezolve printr-un update de software.

Degeaba ai un procesor de ultima generatie daca trebuie sa ai de-a face cu limitari de genul asta. Sony a dat-o rau in bara si aici. Oricat de absurd poate parea, nici macar telefoanele chinezesti de 500 Lei nu manifesta astfel de probleme. Clar nu e un nivel de performanta la care te-ai astepta de la un flagship de 800 Euro.

Camera foto

Camera foto nu este deloc impresionanta. Capturile vorbesc de la sine. Pe langa calitatea pozelor lipsesc si doua moduri foarte importante. Lipsa unui mod wide sau lipsa unui zoom 2x nu le pot trece cu vederea. De asemenea nu pot trece cu vedea nici faptul ca in 4K filmarea este limitata si primesti un avertisment inainte ca telefonul se va supraincalzi. Problema persista din 2014! Au trecut 4 ani si inca nu s-a remediat problema.

In schimb apreciz ca am gasit Google Lens. De asemenea mai dispune de un mod Bokeh, manual sau portret. Le stiti de atat timp. Functioneaza toate. Este prezent in continuare si modul AR in care apar niste dinozauri pe langa tine.

Dupa ce faci o poza si o analizezi pe telefon, am observat ca dureaza 2-3 secunde pana ce se incarca complet. Initial apare pixelata si cu un contrast ciudat. Nu spun ca este o camera proasta ci doar ca este sub asteptarile mele.

Baterie

Normala, nimic iesit din comun. Nici o baterie de pe nici un smartphone nu poate oferi mai mult de o zi de utilizare. La fel ca orice alt telefon trebuie sa-l pui la incarcat seara. Stiu ca nu am mai spus asta pana acum, insa incarcatorul este mic, foarte mic fata de ce am vazut la Huawei spre exemplu. E foarte misto mai ales daca ai priza intre dulapuri. Partea proasta e ca nu ofera incarcare rapida si ca va trebui sa achizitionezi un incarcator pe standardul USB Power Delivery daca vrei sa beneficiezi de fast charging. Cu incarcatorul din pachet se incarca foarte greu, cam in 2.5 ore de la 0 la 100%.

Software

Ruleaza Android 9 si Sony are printre cele mai bune optimizari software dintre toate companiile producatoare. Interfata Sony este placuta, clasica pe alocuri. In proportie de 80-90% totul este stock.

Sony a introdus ca pe orice alt smartphone modul Stamina pentru baterie. Teoretic te ajuta sa obtii o autonomie mai mare, insa daca esti o persoana care sta cu telefonul in mana non stop nu o sa te ajute.

De asemenea au introdus si o functie noua ce are legatura cu marginile ecranului. Daca tot e curbat macar sa aiba un rost. Asfel, daca atingi usor marginile curbate ale ecranului deschizi un meniu cu scurtaturi catre ale aplicatii. Ceva similar cu ofera si Samsung.

Pentru a vedea interfata si alte functii disponibile aveti o galerie foto.

Pret si disponibilitate

Telefonul este disponibil in Romania prin Orange si costa 799 de dolari la liber. Dupa cum ati putut vedea nu ne-a impresionat deloc si consideram ca Sony putea sa ofere mai mult de atat. Printre punctele dezamagitoare enumeram: design-ul, camera foto si problemele hardware.

Apreciem in schimb difuzoarele, ecranul si interfata.