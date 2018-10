Asus Rog Strix Flare Review: tastatura gaming mecanica cu RGB

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

In urma cu vreo 5 ani de zile, consideram tastaturile mecanice un moft. Evident argumentul meu nu era deloc ancorat in realitate sau argumentat. Momentul in care am folosit pentru prima oara o tastatura mecanica pentru o perioada mai indelungata si in timpul sesiunilor de gaming, mi-am recantarit afirmatia si am constatat ca am gresit. O tastatura mecanica si iluminata nu ar trebui sa lipseasca din chitul de supravietuire al unui gamer sau al cuiva care petrece un timp indelungat in fata calculatorului.

In acest sens,Asus continua sa isi pastreze portofoliul din gama Republic of Gamers dezvoltat si atractiv, iar in luna ianuarie a acestui an au lansat tastatura Strix Flare, despre care va povestesc in acest review.

Cuprins Review

Design & constructie

Iluminare

Software

Concluzii

Design & constructie

ROG Strix Flare pastreaza un layout clasic si privita de la departare, ai fi tentat sa spui ca e o tastatura banala, lucru total neadevarat. Tastatura este realizata integral dintr-un plastic de o calitate foarte buna si are un feeling foarte placut la atingere. Switch-urile folosite sunt Cherry MX Red, foarte utile pentru apasarea repetata a unei taste si fara feedback tactil. Ca si nivel de zgomot acestea nu sunt suficient de silentioase incat sa poti folosi tastatura intr-un mediu de lucru inconjurat de colegi. Ca si viteza de scriere, comparativ cu tastatura mecanica personala pe care o folosesc, un Mad Katz STRIKE T.E, cea Asus este net superioara si mi-a crescut drastic viteza in redactarea articolelor. Layout-ul clasic il ador. Toate butoanele suporta macro-uri si pot fi setate cu ajutorul software-ului despre care va voi povesti mai jos. Are un numar de 110 taste, 7 dintre ele fiind speciale. Palm rest-ul este detasabil, mie mi-a placut sa il folosesc. Cablul este suficient de lung si rezistent, iar conectarea la PC se face prin port USB. Pe langa cablul pentru conectarea tastaturii, avem un port USB secundar care trebuie conectat la PC si asigura alimentarea portului USB din spatele tastaturii. Per total imi place ca au pastrat un numar mic de butoane speciale si aspectul de tastatura clasica.

Iluminare

Un video demonstrativ cu o parte din modurile de iluminare disponibile pe tastatura poate fi urmarit mai jos.

Avem iluminare individuala pentru fiecare tasta, precum si iluminare laterala in stanga si in dreapta. Cu ajutorul software-ului, pe langa optiunile oferite de Asus se poate personaliza tipul de iluminare dupa preferinte. Daca detineti minim doua produse Asus cu RGB, acestea pot fi toate sincronizate cu ajutorul software-ului prin tehnologia Aura Sync. Ce mi-ar fi placut este ca si logo-ul Republic of Gamers de pe tasta space sa aiba posibilitatea de a fi iluminat.

Software

Strix Flare este o tastatura cu un grad de personalizare ridicat, iar toate modificarile se realizeaza prin intermediul software-ului proprietar ROG Armoury II. Cu ajutorul lui se pot seta macro-uri pentru fiecare tasta in parte, comenzi rapide, gen apasarea a doua taste sa lanseze un joc sau o aplicatie, deschiderea unei pagini web, etc. Tipul de iluminare preferat se poate configura de aici si sunt disponibile un numar total de 6 profile (unul default). Se pot alege culorile, viteza iluminarii, tipul si multe alte optiuni.Sigur veti dori un tip diferit de iluminare in momentul in care jucati un titlu FPS fata de momentul cand jucati un MMO sau cand redactati un articol.

Concluzii

Asus ROG Strix Flare o gasiti cu un pret de pornire de 770 lei si pana la 1000 de lei in magazinele online din Romania. Nu le-am listat aici pentru ca eu nu am auzit de nici unul din ele. Pe amazon.co.uk, o gasiti la pretul de 168 de lire (aproximativ 890RON). Probabil ati strambat din nas cand ati vazut pretul, sincer si eu pentru ca acum mi-o doresc. Constructia este foarte buna, tastele sunt aerisite si iluminarea este superba. Pastreaza aspectul clasic dar este in acelasi timp eleganta. Eu cu siguranta o voi urmari de Black Friday si in perioada sarbatorilor de iarna. Merit o tastatura mai buna pentru articolele redactate aici pe ArenaIT si pentru gaming-ul ocazional practicat acasa. 🙂