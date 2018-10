Review router Tenda AC5 – un model Gigabit foarte ieftin

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Routerele Tenda sunt foarte ieftine si au acaparat cu succes piata din Romania si continua sa se lupte cu producatori mai cunoscuti. Am testat toata gama de routere Tenda, insa nu si noul model AC5. Acesta este un model Gigabit si probabil este cel mai ieftin din serie. Costa putin peste 100 lei si este compatibil cu internetul de mare viteza FiberLink de la Digi.

Specificatii router Tenda AC5

Porturi LAN: 3x Gigabit

Porturi WAN: 1x Gigabit

Standard Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac

Securitate: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2

Antene: 4

Frecventa: 2.4GHz si 5GHz

Rata de transfer Wi-Fi: 300Mbps pe 2.4GHz si 867Mbps pe 5GHz

Port USB: nu

Alimentare: 12V

Design

Tenda AC5 este un router relativ mic cu 4 antene externe ce se pot regla in toate directiile. Are o textura interesanta in forma de valuri. Fiind mic se poate monta usor pe un perete, are pe spate gaurile necesare pentru montaj. Toate porturile sunt evident pe spate unde mai gasim 2 butoane: pentru reset si WPS.

LED-urile de status sunt in partea din fata si abia daca se vad. Nu sunt deloc enervante, insa daca chiar vrei sa le opresti acest lucru este posibil din software. Nu stiu cat va mai pot spune despre design. Este un router simplu, negru, cu 4 antene.

Viteza si acoperire

Avand internet de la Digi si cel mai mare abonament, FiberLink 1000, am putut testa routerul fara probleme. Pe cablu la calculator totul ruleaza fara probleme. Pe Wi-Fi vitezele sunt usor mai mici, insa conteaza foarte mult si device-ul pe care il folositi.

De exemplu pe telefonul meu vitezele sunt cele pe care le vedeti mai jos. Daca as folosi un telefon mai nou cu siguranta vitezele ar fi fost mai mari. De asemenea si pe laptop vor exista diferente, net superioare. Asa ca ceea ce vedeti aici luati doar ca un punct de reper. Vitezele pe care voi o sa le prindeti s-ar putea sa fie mai mari daca aveti un telefon sau un laptop mai nou de 2015.

Cat despre acoperirea semnalului, am laudat Tenda cu fiecare ocazie. Nici acest model nu face rabat de la calitate. Semnalul Wireless este imprastiat in toata casa, adica o casa la curte cu 4 camere. Semnalul ajunge peste tot insa doar pe banda de 2.4GHz.

Banda de 5GHz are o raza limitata, pot merge in maxim 2 camere. Avantajul este ca telefonul trece imediat pe 2.4GHz si astfel nu simt aceasta incetinire. Tinand cont de peretii grosi pe care ii am si de faptul ca stau la curte, consider ca acoperirea wireless este foarte buna.

Tenda are un mare avantaj fata de alti producatori in ceea ce priveste acoperirea. Au cel mai puternic semnal wireless.

Software si conectare

A mai ramas sa va povestesc putin despre software si cum conectezi routerul prima data. Aflati ca atunci cand il despachetati si il conectati la priza si la calculator, el o sa creeze imediat 2 retele Wi-Fi fara parola. Asta pentru a va ajuta sa va conectati wireless cu telefonul pentru a descarca aplicatia Tenda.

Procesul de configurare se face din telefon, adica nu mai trebuie sa intrati pe calculator pe un IP, sa va complicati cu toate procedurile vechi. Totul este foarte simplu. Am atasat mai jos capturi de ecran din telefon cu meniul si functiile telefonului. Un utilizator normal nu are ce setari sa faca decat sa denumeasca retele Wi-Fi si sa puna parole.

Mai sus sunt capturi de ecran cu ceea ce apare in aplicatia la prima conectare. Dupa cum vedeti totul este foarte simplu. Mai jos am atasat capturi de ecran din meniul aplicatiei ca sa vedeti cu ochii vostrii ce gasiti acolo. Uneori pozele vorbesc mai mult.

In concluzie router-ul Tenda AC5 este o solutie ieftina pentru cei care au conexiune Gigabit. Nu ofera multe functii, nu are port USB, insa ofera semnal puternic si viteze mari. Asta cred eu ca trebuie sa conteze cel mai mult la banii astia.

Il gasiti la eMAG la pretul de 128 lei sau la PC Garage la 118 lei.