Top 5 mousi gaming pana in 200 de lei

Un gamer fara un mouse de gaming decent este ca un pictor cu o singura pensula si culoare. Spiritul creativ ii este limitat iar rezultatul final s-ar putea sa nu fie cel dorit. Nu va pot face recomandari in ale picturii, dar mi-am permis sa va prezint un top cu 5 mousi pana in 200 pe care i-as lua in considerare. Mouse-ul meu, un Logitech G400s a implinit 3 ani de curand si rotita de scroll a imbatranit cel mai tare, iar logo-ul de sub palma a disparut complet. Inca nu m-am decis daca sa renunt la el sau nu, dar am aruncat un ochi dupa alternative:

Cu 6 taste programabile, logo iluminat RGB si pana la 6000 DPI, primul mouse pe care il recomand este Corsair Harpoon RGB. Poate fi achizitionat la pretul de 159.99Ron de la PCGarage.

Abyssus v2 este solutia de gaming de buget de la Razer. Nu are RGB, dar avem 5000 DPI, un senzor precis si un mouse ambidextru recomandat in special pentru titluri FPS si MOBA. Il gasiti la pretul de 179.99Ron la PCGarage.

Un rival serios, mouse-ul celor de la Steelseries costa 185Ron la PCGarage, cu o rezolutie maxima de 7200dpi si iluminat RGB. Prezinta o constructie de calitate, un scroll silentios si rigid. Poate fi personalizat cu ajutorul software-ului.

Mic, dar rau, Logitech G203 este cel mai ieftin mouse din aceasta lista – 129.90Ron. Cu o rezolutie maxima de 8000dpi, iluminat RGB pentru logo si partile laterale, butoane cu sistem de tensionare mecanic pe arc si un look clasic este o oferta greu de refuzat.

Ventus X Plus depaseste pragul de 200Ron cu cativa lei, dar merita toata atentia publicului. Prezinta 6 butoane programabile, 256kb memorie interna, rezolutie maxima 10000dpi, design cu gauri de aerisire tip fagure pentru prevenirea transpiratiei palmei si micro switch-uri Omron.