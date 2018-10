Review Acer Spin 3 cu i5 8520U

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

In trecut v-am mai povestit despre modelele Spin de la Acer ca fiind gadget-uri utile pentru cei consuma divertisment sau pentru cei care doresc sa lucreze eficient in diverse medii. Spin 3 este un laptop convertibil cu ecran rabatabil si hardware modest. Nu costa foarte mult si ofera suficienta putere pentru task-urile zilnice.

Specificatii

Procesor: Intel Core i5 8520U 1.6GHz

RAM: 8GB

SSD: 256GB

HDD: 1TB

Ecran: 13.3 inch Full HD IPS

Design

Spin 3 in varianta ajunsa la mine este complet din plastic, insa unul foarte bine finisat ce lasa impresia la prima vedere de metal. Textura este placuta, arata bine si la atingere nu pare deloc ieftin. Simti plasticul, insa nu este deranjant deloc.

Pe de alta parte este un convertible, deci ecranul se da peste cap la 360 de grade. Asta face din Spin 3 un produs ideal pentru divertisment si productivitate. Ecranul tactil este placut de folosit pentru ca raspunde bine la comenzi.

Balamalele sunt foarte rezistente la prima vedere. Permit ridicarea ecranului foarte usor, acum sa vedem cum se comporta in timp. Am apreciat in schimb cum sunt montate difuzoarele, care apropo se aud foarte bine.

Acestea sunt deasupra tastaturii si sunetul vine direct in fata atunci cand il folosesti in modul laptop. Atunci cand vrei sa folosesti doar ecranul si il rabatezi sunetul o sa vina din spate, insa nu este deloc o problema cand o sa le asculti.

Porturile si butoanele sunt pe lateral si avem dupa cum urmeaza: HDMI si 2x USB pe stanga, iar pe dreapta card reader, USB, jack si butonul de power. Personal am simtit lipsa unor butoane de volum pentru ca in modul tableta nu ai cum sa reglezi volumul decat din Windows.

Tastatura mi se pare usor inghesuita dar si corpul laptop-ului este mai mic decat unul normal. Touchpad-ul functioneaza bine, este suficient de mare incat sa-ti faci treaba fara probleme. Este precis, nimic de reprosat. In caz ca va intrebati tastatura nu este iluminata, un minus din partea mea.

Hardware

Pe partea hardware avem parte ce un procesor ULV, adica un model cu voltaj redus si o frecventa mica ideal pentru a mentine laptop-ul cat mai rece si silentios in sarcina. Are o frecventa maxima de 1.8GHz si este construit pe 14nm. Este suficient de potent pentru a rula cele mai importante programe, sa faca fata unui joc modest si sa nu se blocheze cand ti-e lumea mai draga.

Nu este deloc conceput pentru gaming, insa suporta jocurile cu rezolutie slaba. Memoria RAM de 8GB consider ca este suficienta pentru zilele noastre. Cine isi va cumpara acest model cu siguranta nu il va cumpara pentru editare foto/video sau streaming incat sa aiba nevoie de multa memorie RAM sau un procesor puternic.

Placa video este integrata, nu are slot M.2, in schimb are un SSD integrat de 256GB de la Micron. Este decent, isi face treaba foarte bine pentru a rula sistemul de operare si cele mai multe programe. Pentru stocare este disponibil un HDD de 1TB.

Ecran

Sunt foarte multumit de ecran. Este tactil, raspunde foarte bine si este precis. Culorile sunt naturale, iluminarea este puternica, practic este o combinatie foarte buna. Rezolutia Full HD si densitatea mare de pixeli creste gradul de confort atunci cand te uiti la el. Insa o mica problema tot are. Pe fundal negru se vede prin colturi cum iluminarea nu este uniforma si sufera de bleeding.

Difuzoare

Am numarat 4 difuzoare, doua sunt in grila de deasupra tastaturii si inca 2 sunt pe cantul de sus. Astfel ca sunetul va fi redat mereu inspre fata utilizatorului, iar in modul tableta cu ecranul rabatat sunetul o sa vina si din spate si din partea de sus.

Se aude neasteptat de clar si de puternic. Melodiile au viata, bassul este destul de puternic pentru un astfel de gadget si vocile sunt calde. As baga mana in foc ca are Dolby, insa din ce am vazut eu nu are.

Autonomie

Autonomia conteaza foarte mult pentru un astfel de laptop. Din pacat este integrata si nu se poate scoate prea usor. Totusi, in cazul in care aveti probleme si trebuie sa deconectati bateria, pe spate este o gaura in care pur si simplu bagati un ac si o deconectati.

Autonomia reala in utilizare zilnica este 6 ore. In aceste 6 ore am stat pe Facebook, am urmarit clipuri pe Youtube si am scris articole pe ArenaIT. Practic o zi de birou normala in care am fost productiv, zic eu. Folosit mai putin si cu modul eco activat se duce probabil spre 8 ore.

Concluzie

Spin 3 este un gadget placut de utilizat, practic si nu foarte scump. Il vad in continuare un companion foarte bun pentru persoanele care vor un produs portabil performant, cu autonomie buna de pe care se poate lucra fara probleme.

O versiune similara cu ce am testat eu este la eMAG la pretul de 3880 lei.