Mafia: The Old Country se lanseaza pe 8 august – ati vazut gameplay-ul?

Ok, avem anuntul facut si avem chiar si secvente de gameplay. Sunt curios ce parere aveti voi despre joc. Eu sunt mare fan al seriei si astept toamna sa ma pot juca.

O sa fie disponibil pe PC si console, deci e pentru toata lumea. Am inteles ca jocul este un prequel al celorlalte jocuri Mafia. Actiunea are loc in Sicilia la inceputul anilor 1900, chiar pe vremea lui Vito Corleone. Mie imi place ca pretul este unul foarte bun. Costa doar 50 de dolari varianta de baza a jocului, iar Deluxe este 60 de dolari. La ce preturi se practica astazi, 2K Games merita toate laudele.