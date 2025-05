End of 10 – un proiect care își propune să îndemne utilizatorii de PC-uri vechi cu Windows 10 să migreze la Linux

Suportul pentru Windows 10 va fi sistat din toamnă, iar peste 240 milioane de PC-uri nu vor putea migra la Windows 11 din cauza cerințelor de sistem. Ca urmare a ratei de adopție reduse pentru Windows 11, o parte din cerințe au fost relaxate, însă nu oficial, iar singura soluție pentru utilizatorii de PC-uri vechi de a trece la ultima versiune a sistemului de operare este schimbarea hardware-ului.

Această rigiditate a Microsoft cu privire la cerințele de sistem pentru Windows 11 începe să fie percepută drept un avantaj de către tabăra Linux, aceasta susținând că PC-urile vechi, dacă sunt funcționale, nu trebuie să se transforme în deșeuri, putând fi exploatate în condiții bune cu un alt sistem de operare. Așa a luat naștere proiectul End of 10, care îndeamnă utilizatorii de PC-uri vechi să treacă la Linux, prezentând avantajele software-ului open-source, precum și ghiduri pas cu pas, menite să simplifice procesul de migrare.

Pentru cei ce nu știu, Windows 11 necesită un procesor Intel Core 8th gen și AMD Ryzen 2000, dar și un modul TPM – cerințe considerate absurde de o bună parte din utilizatorii de Windows. De exemplu, un procesor Intel Skylake (6th gen) poate că nu este capabil de unele activități complexe, însă tot ar trebui să poată rula ultima versiune de Windows pentru web browsing, office și multimedia. Distribuțiile de Linux, în schimb, nu au aceste restricții, beneficiind de stabilitate și mai ales de securitate chiar și pe hardware-ul vechi. În plus, mare parte din ele nu au reclame și telemetrie și nu necesită conturi online precum Windows 11, făcându-le mult mai prietenoase din punct de vedere a confidențialității. În cazul Ubuntu 25, PC-urile trebuie să aibă minim procesor dual core, 4 GB de memorie RAM și 25 GB spațiu de stocare. În plus, Linux oferă alternative pentru configurații și mai slabe de atât. Xubuntu, de exemplu, are nevoie doar de un procesor Intel sau AMD cu instrucțiuni x64, 1 GB de memorie RAM și 8.6 GB spațiu de stocare, așadar Linux, la prima vedere, pare să ofere mult mai multă flexibilitate decât Windows în ceea ce privește compatibilitatea hardware.

Via Neowin