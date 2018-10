Tastaturi mecanice pentru gaming pana in 300 lei

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Ne apropiem de perioada aceea din an in care vanzarile cresc. Incep reducerile, mai mult sau mai putin reale, vin sarbatorile si cu siguranta o sa aveti nevoie de niste recomandari sau sfaturi in privinta produselor IT. Noi incercam sa va recomandam in aceasta perioada diverse produse. Am facut un articol recent cu monitoare de gaming cu 144Hz. Astazi o sa discutam despre tastaturile de gaming ieftine, urmand ca in zilele urmatoare sa ne ocupam de tastaturile high end sau mid-range. Fiind foarte multe produse nu le putem integra pe toate intr-un singur articol. Asadar, daca nu vrei sa dai multi bani pe o tastatura, uite ce poti sa gasesti pana in 300 lei.

Gamdias Hermes E2 – este o tastatura cu switch-uri mecanice Gamdias Brown, adica tactile si silentioase. Este iluminata RGB, are un cablu de 1.5m si masoara 370 x 140 x 30 mm. Este o tastatura decenta cu o durata de viata de 50 milioane apasari. Se poate dezactiva tasta Windows si caracterele nu se sterg de pe butoane. Costa 192 lei la PC Garage.

Redragon Visnu – acest model este unul la fel de accesibil, insa nu sunt specificate switch-urile. Probabil sunt Outemu. Este iluminata RGB, nu are NumePad, insa ofera 12 taste multimedia si posibilitatea de a dezactiva butonul Windows. Personal as alege varianta celor de la Gamdias, insa cine a avut pana acum Redragon si considera ca a fost multumit se poate intoarce la acest brand. Costa 192 lei la PC Garage.

Marvo KG937 – Ofera switch-uri Outemu Blue, are iluminare de o singura culoare, rosie, si 104 taste. Este la fel de simpla precum modelul de mai sus. Costa 240 lei la PC Garage.

Redragon Hara – iese in evidenta prin palm rest si iluminarea RGB. Foloseste switch-uri Outemu Blue, adica acel model care fac o galagie infernala, dar placuta urechii. Daca nu va pasa de cei din jurul vostru este ok. Promite 50 milioane de apasari, are 9 efecte de lumini si 8 profile de iluminare predefinite si 2 profile configurabile. Costa la PC Garage 243 lei.

ASUS Strix Tactic Pro – este un model ceva mai cunoscut cu switch-uri Cherry MX Black. Iluminarea este doar pe portocaliu, are 13 taste macro si o durata de viata de 50 mil apasari. Este mare, are NumePad si un design agresiv. Poate fi o alegere buna daca nu vrei neaparat iluminare RGB. Costa 289 lei.

Redragon Kala – acest model cu iluminare RGB si NumePad are rezistenta la apa, 12 taste multimedia si switch-uri Outemu Blue. Interesant este faptul ca la pachet ofera 2 switch-uri Blue de schimb, 2 Black, 2 Red si 2 Brown. Are layout US si carcasa metalica. Costa la PC Garage 315 lei.

Tesoro Durandal Ultimate – un model mai rasarit, un brand cunoscut cu switch-uri Cherry MX Red liniare. Are iluminare de culoare rosie, palm rest detasabil, 2 porturi USB si 2 jack-uri audio. Iluminarea se poate seta pe 4 nivele. Este simpla, dar cu switch-uri de calitate. Costa 317 lei la PC Garage.

Cougar Puri TKL – un alt brand cunoscut cu switch-uri Cherry MX Red. Ofera iluminare alba, nu are taste suplimentare, nici functii iesite din comun. Este o tastatura simpla cu iluminare alba si switch-uri de calitate. Costa 316 lei la PC Garage.