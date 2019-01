ASUS ROG detine locul 1 pe piata monitoarelor de gaming

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Inceputul de an ne aduce cateva rapoarte. Divizia ROG de la ASUS a anuntat ca monitoarele lor detin locul 1 in clasamentul de vanzari pentrul anul 2018, fiind astfel al 4-lea an consecutiv in care nu au fost doborati de pe podium. Mai mult decat atat, echipele profesioniste de gaming au ales monitoarele ASUS.

Din raportul realizat de WitsView mai aflam ca monitoarele cu o rata de peste 100Hz s-au vandut de 2 ori mai bine decat in 2017, adica 5.1 milioane de unitati. Conform comunicatului de presa, monitoarele ASUS ROG au fost folosite de: Ninjas in Pyjamas”, o renumită echipă suedeză specializată în Counter Strike: Global Offensive (CS:GO); „Rogue Warriors”, o trupă de top din China cu rezultate în League of Legends (LoL), PlayerUnknown’s, Battlegrounds (PUBG), Warcraft III, GKART și Hearthstone; „Refund Gaming”, prima echipă vietnameză de PUBG și „ASUS ROG Elite”, o echipă sârbească de LoL, ce a înregistrat cea mai rapidă creștere în liga Fortuna din Serbia.

De asemenea au fost prezente si la urmatoarele evenimente: BlizzCon 2018, o sărbătoare epică americană a tuturor lucrurilor legate de Blizzard Entertainment; DreamHack Masters Stockholm 2018; PGI China 2018; CS:GO Asia Championships 2018 și Rift Rivals 2018.

Si la final cateva realizari marca ASUS ROG in ceea ce priveste monitoarele de gaming: