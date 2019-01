Noi probleme pentru Google

Mai tineti minte articolul asta? Miscarea #metoo a reusit performanta sa scoata la vedere tot felul de comportamente deviante ale unor oameni care aveau o imagine impecabila, dar ascundeau secrete murdare. Unii dintre cei implicati erau nume mari in companii puternice. Printre ei, poate cel mai celebru caz este al lui Andy Rubin, „tatal” Android, fondator al Essential Company, dupa plecarea de la Google. Ei bine, actionarii companiei americane tocmai au deschis o actiune juridica impotriva Alphabet (compania-mama a Google). Motivul este folosirea fondurilor proprii pentru plata unor sume uriase ca si pachete de exit, in cazul persoanelor implicate in scandaluri sexuale. Toate astea s-au facut pe ascuns, pentru ca imaginea Big G sa nu fie afectata (bine, prin imagine, va rog sa intelegeti cotatia la bursa). Cererile lui James Martin, unul dintre actionarii care au initiat procesul, sunt: ca board-ul companiei sa aiba trei noi directori independenti, dar si schimbare modalitatii de vot. In plus, toate sumele platite de Google catre angajati ca si compensatii pentru plecare, trebuie restituite, in cazul in care au fost implicati in scandaluri sexuale. Asta poate explica si faptul ca Essential tocmai a anuntat ca si-a anulat complet planurile pentru a doua generatie de smartphone-uri si ca se va concentra pe servicii de AI (inteligenta artificiala).

Cu cateva zile mai devreme, doua fonduri de pensii private, care administreaza active Alphabet, au intentat o actiune similara la tribunalul din San Francisco.

La mai jos si graficul cotatiei bursiere a Alphabet pe ultimele 12 luni:

Ramane de vazut in ce masura astfel de situatii vor subrezi mai mult compania americana. V-am povestit in articolul meu initial ca nu prevad un faliment al Google, dar nici o situatie prea roza nu se arata. Voi ce parere aveti?

Sursa: theverge