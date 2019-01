Un director de vanzari Huawei a fost arestat pentru spionaj

Nu voi mai recapitula, stiti deja ce probleme are Huawei cu spionajul. Este o companie sustinuta de guvernul chinez si daca ne-ati citit in ultima vreme ati observat ca multe tari refuza sa mai colaboreze cu Huawei. Pentru ca aceasta companie este acuzata de spionaj, iar un director de vanzari tocmai a fost arestat in Polonia pentru acest lucru.

In continuare Huawei se apara, insa problema este destul de clara. Directorul de vanzari din Polonia a fost arestat si acuzat ca ar fi sustras informatii si documente in format electronic pe care le-a tinut in birourile Huawei din respectiva tara. Alaturi de director a mai fost arestat si un cetatean polonez cu o functie importanta ce lucra in serviciul de informatii poloneze.

Imaginea Huawei este patata destul de grav. Din pacate nu multi inteleg gravitatea acestor fapte si spun „lasa domne ca si aia de la Apple fura, oricum nu au ce sa vada la mine”.Total gresit…