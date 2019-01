Meizu Zero – telefon fara butoane, fara port de incarcare, difuzor sau slot de SIM

Nu este o gluma. Meizu Zero este un telefon care nu are nimic. Nu are grila pentru difuzor, nu are port de incarcare, nu are port pentru SIM si nici butoane. Si totusi este un smartphone care functioneaza perfect. Cum a realizat Meizu acest lucru inaintea tuturor?

Meizu a realizat un telefon dintr-o singura bucata de ceramica renuntand la tot ce ar putea pune in pericol design-ul perfect. Cum au reusit acest lucru nu este greu de spus. Tehnologia exista de ceva timp si doar au adunat de la fiecare producator cate ceva.

Spre exemplu:

Senzor de amprenta integrat in display

Zone sensibile la presiune in locul butoanelor de volum si power cum am vazut la HTC

Difuzor integrat in ecran ca la Xiaomi Mi Mix sau Sharp

Incarcare wireless

Conexiune bluetooth pentru casti

eSIM in loc de cartela normala

In plus are protectie IP68, ecran AMOLED de 5.99 inch, camere duale de 12 si 20MP, frontala de 20MP. Nu stim cat va costa sau cand va fi lansat pe piata. Probabil in primavara la un pret destul de mare.