AMD Radeon VII – prima placa pe 7nm este acum disponibila

AMD a anuntat oficial placa video Radeon 7, o placa high end care poate concura cu RTX 2080. Aceasta este construita pe cel mai nou proces de fabricatie, fiind singura placa video din lume pe 7nm. Este destinata gamerilor si are specificatii foarte bune.

Placa video este capabila de gaming la rezolutie 4K, dar este ideala si pentru editare foto video chiar la rezolutie 8K. Are 60 de unitati de calcul, 3840 stream processors, frecvente de pana la 1750MHz, 16GB memorie HMB2 cu 1TB/s latime de banda si o interfata de 4096 biti.

Comparat cu Vega64 ofera o experienta mai buna in BF5 cu 35% si cu 42% in Strange Brigade. Iar in programele profesionale de editare ofera o performanta cu 27% mai mare in Blender, 27% mai mare in DaVinci si 62% in LuxMark.

Costa 700 de dolari si este disponibila cu bundle-ul AMD Raise The Game Fully Loaded. Un review bun gasiti mai jos unde este comparata direct cu RTX 2080, 2080Ti si Vega64.