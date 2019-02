Tenda MW5 – cea mai eleganta solutie pentru a avea internet in toata casa

Ati mai auzit pe la noi termenul de Mesh. Am testat in trecut MW3 tot de la Tenda, iar acum ne-am imprieteni cu MW5, o solutie la fel de eleganta si de buna pentru a avea internet in toata casa, fara fire si cu efort minim pe partea de configurare. Mesh-urile sunt probabil viitorul, nu se stie, insa cel putin acum as alege o astfel de solutie in locul unui router clasic. Cu o singura conditie.

Tenda MW5 este o solutie inteligenta si foarte simpla destinata utilizatorilor casnici care au nevoie de Wi-Fi in toata casa. Aceste kit-uri sunt in special recomandate persoanelor care locuiesc intr-o casa foarte mare, sa spunem un apartament cu 3-4 camere sau o vila.

Aceste kit-uri, in speta MW5, ofera o acoperire wireless pe o raza foarte mare, iar daca nu este suficient poti sa plusezi cu inca un receptor. Va explic imediat. MW5 este un kit format din 2 componente, o statie sau o baza, cum vreti voi sa o denumiti, si un satelit care se baga intr-o priza. Acesta din urma extinde semnalul si joaca rolul unui range extender. Insa functioneaza putin altfel.

Baza lui MW5 ofera doua porturi, una LAN si una WAN/LAN. Daca nu ai nici un router in casa lucrurile sunt simple. Bagi statia in priza si tragi cablul de internet in portul WAN. Apoi trebuie sa gasesti o alta priza pentru a introduce satelitul, de preferat intr-o camera mai indepartata la 10-20 metri distanta.

Dupa ce ai facut aceste doua lucruri vei observa ca mesh-ul deja functioneaza si ai o retea wireless in casa cu denumirea Tenda. Inainte iti recomand sa descarci aplicatia Tenda Wi-Fi pentru a seta mesh-ul.

Aplicatia iti cere sa te conectezi la reteaua Wi-Fi pe care MW5 a facut-o pentru a putea configura sistemul. Daca esti pe Digi trebuie sa introduci user-ul si parola oferite de furnizor. Dupa care totul este foarte simplu.

Baza lui MW5 este gigabit, asa ca daca vrei sa-ti conectezi calculatorul prin cablu poti face asta si o sa ai viteze foarte mari. In rest totul functioneaza prin wireless. Aici vine partea in care mi-as fi dorit ca baza sa aiba 4 porturi LAN, pentru ca sunt inca dispozitive ce au nevoie de o conexiune stabila prin cablu si nu toate televizoarele din casa au Wi-Fi.

Insa am observat ca utilizatorii casnici nu mai folosesc desktop-uri ci laptop-uri, iar acestea sunt Wireless. Plus telefoanele, 2-3 la numar cate sunt intr-o familie si cam asta este tot. Pentru astfel de persoane un Mesh precum MW5 este ideal.

Va spuneam ca satelitul lucreaza ca un range extender, insa functioneaza putin diferit. Acesta nu creeaza o retea secundara ci pur si simplu adopta aceeasi retea si parola, astfel ca in toata casa o sa ai aceeasi retea Wi-Fi.

MW5 functioneaza pe 2 frecvente, 2.4GHz si 5GHz, insa acestea sunt fuzionate intr-una singura. Nu o sa vezi doua retele diferite ci una singura care functioneaza diferit in functie de locul din casa. Daca esti aproape de router o sa functioneze pe 5GHz, iar daca te indepartezi si semnalul scade atunci intra in actiune banda de 2.4GHz, pentru ca aceasta lucreaza pe distante lungi si viteze mici.

Deci ce face MW5 mai exact? Iti ofera Wi-Fi in toata casa folosind o singura retea vizibila care combina atat banda de 2.4GHz si cat si cea de 5GHz. Se configureaza foarte usor, nu ai nevoie de multe fire si este discret.

Tenda MW5 costa in jur de 120 de dolari si consideram ca acest mesh este solutia ideala pentru o casa in care utilizatorii de internet isi doresc doar o simpla acoperire wireless de buna calitate.