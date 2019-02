Review Samsung Galaxy A9 – smartphone mid-range cu 4 camere foto si pret de high end

In ultima vreme m-am jucat cu un telefon de la Samsung. Am renuntat la telefonul meu principal si am decis sa folosesc un Galaxy A9 timp de aproape o luna. Initial am fost incantat si eram curios de performantele celor 4 camere principale. Mai tarziu am realizat ceva si am privit cu alti ochi telefonul si parca imi doream mai mult de la el. Vedeti toate parerile mai jos in review.

Design

Galaxy A9 este un telefon foarte atragator. Din orice unghi l-ai privi este frumos. Sticla pe fata si pe spate, o rama metalica vopsita intr-o nuanta usor diferita fata de cea de pe capac, NU are notch si senzorul de amprenta este amplasat corect pe spate.

Cele 4 camere foto asezate in pozitie verticala m-au zgariat pe ochi in prima faza. Chiar va spuneam si in articole ca telefonul arata foarte ciudat. Se pare ca m-am obisnuit cu aceasta idee, pana la urma il privesc din fata nu din spate.

Butoanele de volum si cel de Power sunt pe latura dreapta, iar butonul pentru Bixby este pe latura stanga. Jack-ul pentru casti, difuzorul si portul USB Type C sunt jos, iar pe muchia de sus se afla sertarul pentru 2 cartele SIM si un card microSD. Da, poti folosi si un card microSD si 2 cartele SIM in acelasi timp.

Luat la pachet este un telefon frumos care aduce putin cu seria Galaxy S. Insa are un singur minus destul de grav din punctul meu de vedere, dar care se rezolva usor. Este foarte alunecos!!! Este destul de greu sa-l folosesti fara o husa care sa-ti ofere putina aderenta. Rama metalica este mai alunecoasa decat sticla. Era sa-l scap de zeci de ori si cred ca am imbatranit 5 ani la cate sperieturi am tras. Va dati seama ca cineva trebuia sa plateasca telefonul in cazul in care se spargea.

Ecran

Cine are un Samsung clar stie despre ce ecran vorbesc. Panoul AMOLED nu mai are nevoie de nici o prezentare. Se vede bine, are cele mai bune culori si un contrast excelent. Masoara 6.3 inch in diagonala si rezolutia este de 1080 x 2220 pixeli. Putin atipica. Telefonul este lung si mai lat chiar si decat P20 Pro (pe asta l-am avut drept comparatie pentru ca tocmai si l-a cumparat un prieten apropiat).

Nu am nimic de reprosat acestui ecran. Nota 10!

Difuzor

Putin ragusit de la frig probabil. Nu este ceva spectaculos. Se aude tare si pune accentul mai mult pe sunetele inalte si pe voci. Bass-ul este absent.

Camera foto

Cu siguranta asta va intereseaza cel mai tare. Si pe mine la fel, caci cele 4 camere foto sunt cele care fac din acest telefon un model diferit fata de celelalte din serie. Si probabil nu o sa fiu pe placul tuturor, insa ce va voi spune acum nu este deloc un atac asupra Samsung, asa cum aveti obiceiul sa spuneti atunci cand gasim parti negative la un telefon (indiferent de marca). Ci este pur si simplu realitatea si o sa vedeti si voi despre ce vorbesc cand atasez capturile si filmarile.

1x 24MP f/1.7, 27mm, Wide, 1/2.8 inch, 0.9 microni, PDAF

1x 8MP, /f.24, 12mm, Ultra Wide, 1/4.0 inch, 1.12 microni

1x 10MP, f/2.4, 52mm, TelePhoto, 1/3.9 inch, 1.0 microni, 2x optical zoom

5MP, f/2.2, 24mm, Wide, 1/5.0 inch, 1.12 microni, senzor de profunzime

Cele 4 camere foto au roluri diferite si in teorie ele ar fi trebui sa ofere o experienta unica. Ele sunt interesante, ofera cateva moduri de fotografiere de care m-am indragostit, insa lipseste calitatea fotografiilor. Lipseste ceva ca cele 4 camere foto sa rupa gura targului.

Telefonul este capabil sa faca fotografii in mai multe formate: Wide (preferatul meu, cred ca orice telefon trebuie sa aiba asa ceva), Normal, Zoom si Portrait. Modul Wide este senzational. Unghiul este atat de mare incat poti sa fotografiezi aproape orice. O sa va las in galeria foto diferite fotografii ca sa vedeti exact diferentele.

Modul Normal este cel…normal. Logic. Nimic de mentionat aici. In schimb pe modul Zoom acesta realizeaza un zoom optic 2x incat sa prinzi obiectele de la indepartare. Este interesant ca functioneaza chiar si atunci cand filmezi. De fapt este una dintre cele 4 camere foto care are o lentila diferita. Practic se face trecerea la una dintre camerele responsabile cu acest lucru.

Camera foto nu are inteligenta artificiala, insa ofera si alte moduri interesante precum slow motion sau fast motion. Functia Portrait sau Focalizare Live, caci asa se numeste pe A9, iti permite sa fotografiezi un subiect si sa blurezi fundalul cat de mult vrei tu.

Pe timp de noapte nu se descurca prea bine. Daca are o sursa de lumina in zona tinde sa arda pozele. In rest vedeti si voi in pozele atasate.

Filmarile sunt decente, sunetul este inregistrat suficient de bine, insa acel zoom 2x in filmare mi se pare ca nu este tocmai ok. Se pierde mult din calitate. Da, in caz de urgenta este util, insa daca vrei sa memorezi un peisaj dintr-o vacanta nu iti recomand sa folosesti aceasta functie.

Mai bine va uitati voi la capturi. Am pus si niste poze facute cu 6s si P20 Pro doar de dragul review-ului. Nu se pot compara intre ele, dar am zis sa fie.

Software

Sunt complet dezamagit. Interfata Samsung arata bine si are momente in care telefonul zboara prin aplicatii, totul ruleaza super rapid. Dar are si momente in care sacadeaza cand nu este deloc solicitat. De exemplu cand ies din Messenger si vreau sa intru in meniu, tranzitia ruleaza cu cateva fps-uri.

Mi-as fi dorit sa vad si pe acest model noua interfata One UI, cu siguranta mult mai buna. Telefonul fiind lung mi-a fost destul de greu sa folosesc unele comenzi. Android 8 se misca BINE in general, dar probabil fiecare interfata il trage in jos.

La inceput cand pornesti prima data telefonul, Samsung te lasa sa debifezi o parte dintre aplicatiile lor pe care nu le vrei instalate. Asta mi-a placut super mult pentru ca din start scapi de niste bloatware si mai salvezi din memoria telefonului.

Ai pachetul Google si Microsoft oferite din start, dar si aplicatii Samsung precum: Radio, Theme, Galaxy Apps, Calendar, Folde Securizat sau Galerie. Pe restul le-am debifat cand am pornit telefonul ca mai erau vreo 10.

Specificatii

Procesor: Snapdragon 660

RAM: 6GB

Stocare: 128GB

Ecran: Super AMOLED 6.3 inch Full HD+ 1080 x 2220 pixeli, format 18:5:9

Slot microSD: Da

Dual SIM: Da

Jack 3.5mm: Da

Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot

Bluetooth: 5.0

USB: Type C 2.0

Senzor de amprenta: Da

Baterie: 3800mAh

Incarcare rapida: 18W

Dimensiuni: 162.5 x 77 x 7.8 mm grosime

Greutate: 183 grame

Baterie

Poate cel mai reusit punct al telefonului. Bateria este senzationala si mi-a oferit chiar si 2 spre 3 zile de utilizare moderata. In mod normal tine 1 zi si jumatate de utilizare intensa, lucru care m-a surprins. Eu fiind obisnuit sa car o baterie externa dupa mine, am si uitat ce bine e sa ai un telefon la care sa tina bateria.

Concluzie

Samsung Galaxy A9 este un telefon mid-range, dar care sare de pragul de 2000 de lei. Din pacate acest lucru il trage in jos destul de mult deoarece intra intr-un segment in care gasesti telefoane high end precum: LG G7, Galaxy S8, OnePlus 6, Razer Phone, Motorola Moto Z, Apple iPhone 7, Xiaomi Mi 8.

Galaxy A9 nu este un telefon rau, dar pretul sau normal consider ca trebuie sa fie sub 1500 lei pentru a fi bagat in seama. Altfel poti alege telefoane mai bune la aceeasi bani. Facand o concluzie la ce mi-a placut si ce nu mi-a placut la acest telefon, va spun asa:

PRO:

Ecran de buna calitate

Slot microSD si functie dual SIM in acelasi timp

Autonomia ridicata

Memorie de stocare foarte mare pentru mid-range

functia Super Wide a camerei foto

CONTRA:

camerele foto nu ofera o calitate foarte buna

se mai poate lucra la interfata (probabil ca o sa dispara complet aceasta interfata si va fi inlocuita cu One UI, probabil net superioara)

este foarte alunecos

Telefonul costa: