REVIEW Acer OJO 500 – noua casca VR de la Acer care remediaza problemele generatiei anterioare

Anul trecut am testat prima casca VR si am ramas placuti surprinsi sa vedem evoluatia lor. La momentul respectiv Acer ne-a trimis la test un prim model care avea nevoie de cateva reglaje mai ales pe partea de design. Noua generatie, OJO 500, remediaza problemele si abia acum putem spune ca este un produs numai bun de utilizare pe termen lung.

Daca vreti sa cititi recenzia primului model gasiti review-ul AICI. Va recomand sa faceti asta pentru ca cele doua modele sunt aproape identice si modificarile sunt aduse in special la design.

Sa revenim la OJO 500. Aceasta casca de VR sau Mixed Reality cum a decis Microsoft sa denumeasca tehnologia, este un model nou care trebuie sa remedieze problemele primei generatii. Si reuseste acest lucru.

Ramane in continuare o solutie excelenta, ieftina si usor de utilizat. Se conecteaza la PC tot prin HDMI si USB 3.0. Este realizata din plastic, bureti in zona de contact cu capul, cauciuc in unele zone. Se fixeaza folosind o rotita care strange casca pe cap.

In zona nasului este un cauciuc, cam firav din punctul meu de vedere dar a rezistat foarte bine. Este mult mai confortabila decat generatia anterioara, nu mai sunt probleme de fixare pe cap si nu te mai doare nasul sau zona ochilor dupa o perioada mai lunga.

Acestea sunt primele modificari sesizabile pe care le-am remarcat. Un alt lucru schimbat la OJO 500 este modularitatea. Casca este formata din 2 parti: zona cu lentile si electronica si zona de plastic pentru fixare. Cumva aceste doua parti sunt prinse cu magneti si niste clipsuri. Pe langa faptul ca poti rabata complet partea din fata, poti demonta casca si sa schimbi elementul care s-a stricat. Daca s-a stricat.

De exemplu atunci cand te joci si vrei sa iei o pauza nu mai trebuie sa dai casca jos de pe cap si sa o reglezi iar. Doar o ridici in sus. O sa stea fara probleme.

Ce mi-a placut cel mai mult la acest model sunt difuzoarele integrate. Iti ofera in continuare un jack audio daca vrei sa-ti conectezi casti, insa consider ca difuzoarele integrate in casca se aud suficient de tare si de clar atunci cand folosesti castile doar in casa. Apropo, in kit-ul pe care l-am primit au fost si niste casti, cam firave din punctul meu de vedere. Sunt bune, isi fac treaba foarte bine dar v-am spus, consider ca difuzoarele din casca isi fac treaba foarte bine. Castile le conectezi prin jack deci un fir in plus. Au reglaj pentru volum, se prind cu niste cleme si nu te deranjeaza in utilizare.

Conectarea la PC se realizeaza prin HDMI si USB 3.0. Problema este cum a decis Acer sa amplaseze cablul pe casca. Acesta iese din coltul din stanga sus si il simti atunci cand folosesti casca. Este destul de greu, il atingi si devine enervant.

In momentul in care ai conectat casca la calculator, Windows 10 va deschide automat aplicatia Mixed Reality si va descarca toate update-urile necesare.

Tot ce trebuie sa faci este sa pornesti controllerele si sa le imperechezi cu casca apasand un mic buton amplasat sub capacul bateriilor. Ele sunt identice cu cele de anul trecut, absolut nimic schimbat.

Ok, dupa ce ai imperecheat controllerele, aplicatia Mixed Reality iti ofera doua moduri de utilizare. Una este din picioare si iti permite sa te misti prin camera, iar cealalta este statica, cand stai pe scaun la birou si folosesit mai mult mainile.

Daca alegi varianta a doua trebuie sa scanezi camera folosind casca VR. Adica sa o plimbi putin prin camera ca sa stie cat spatiu ai. Tine cont sa selectezi bine centrul, adica locul unde ai calculatorul ca sa nu te incurci mai incolo.

Si asta a fost tot. Esti transpus in aceeasi incapere clasica oferita de Windows si poti accesa de acolo toate aplicatiile si jocurile pe care le vrei. Folosesti controllerele ca sa te misti prin camera si sa te joci.

Casca are un accelerometru si un giroscop, dar si camere video si LED-uri pentru a determina incaperea. Totul este redat clar in casca si lentilele par sa fie imbunatatite fata de generatia anterioara. Scrisul se vede clar, insa unghiul de 100 de grade mi se pare ca a ramas acelasi si inca poti vedea conturul lentilelor.

Daca vreti sa incercati o experienta VR ieftina va recomand OJO 500 de la Acer.