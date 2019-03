Chinezii de la Vivo pregatesc un smartphone care se incarca wireless de la distanta

Cand am auzit prima data de incarcarea wireless a telefoanelor m-am gandit ca acestea se vor incarca fara sa le pui pe un pad special. Adica pur si simplu se incarca cand telefonul sta in buzunar. Nu a fost sa fie asa, vedeti si voi ce inseamna in prezent acesta tehnologie complet inutila din punctul meu de vedere. Doar ca Vivo, niste chinezi care au venit pe piata cu multe inovatii, vor avea foarte curand un telefon care chiar se incarca complet wireless. Adica de la distanta si folosind unde radio pe o distanta limitata.

Tehnologia le apartine unor americani, Energous, un start-up care a dezvoltat tehnologia necesara incarcarii de la distanta pe o raza de 5 metri de la transmitator. Puterea de incarcare este de 20W si apropo se numeste WuttUp.

Tehnologia este la prima versiune comerciala, iar componentele ce vor fi integrate in telefon sunt de dimensiuni mici si in teorie nu ar trebui ca telefonul sa fie mai gros decat in mod normal.

Cand va fi gata telefonul nu stim, insa daca au anuntat deja acest lucru probabil anul acesta sau cel tarziu la CES-ul din 2020. Acum doar imaginati-va numai ca veniti acasa si nu mai trebuie sa conectati telefonul la priza. Ca tot timpul va fi la 100% atunci se afla in camera cu incarcatorul respectiv. Cat de tare e asta?