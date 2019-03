UPDATE la review-ul lui Galaxy S10 – am dat jos folia de protectie de pe ecran

Am spus in review-ul lui Galaxy S10 ca senzorul de amprenta este imprecis si destul de lent in comparatie cu alti senzori. Mi-ati sarit in cap. Parca as fi fost la primul review si nu stiu cum sa folosesc un senzor de amprenta. Din discutii cu alti jurnalisti am aflat ca problema nu este doar la mine si nici din cauza foliei de protectie cu care vine telefonul din fabrica nu este. Daaar….am decis sa scot folia de pe ecran si sa ma conving de treaba asta.

Am dat folia jos pentru ca deja a facut bule de aer si a inceput sa se dezlipeasca. Si surpriza, senzorul de amprenta functioneaza mai bine. Tot lent este din punctul meu de vedere, insa nu mai are la fel de multe erori. Daca cu folia pusa din 10 incercari doar 5-6 functionau, acum rata a crescut la 9 sau chiar 10/10.

Deci problema este la folia de protectie de pe ecran. Cel putin in cazul meu. Nu uitati ca este prima generatie de senzor de amprenta ultrasonic implementat sub un display. Deci nu are cum sa fie perfect.