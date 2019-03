Review Samsung Galaxy S10 – telefonul aproape perfect

A trecut ceva timp de cand nu am mai testat un flagship de la Samsung. De fiecare data am fost incantat de seria Galaxy S si am considerat ca fiecare model la vremea lui oferea o serie completa de dotari si putea concura serios la titlul de telefonul anului. De data aceasta este putin mai special pentru ca sunt 10 ani de la primul model, iar Samsung a venit pe piata cu un model care sa marcheze succesul acestei serii. S10 este cel mai bun Samsung facut vreodata si este APROAPE telefonul perfect. O sa vedeti de ce nu este chiar perfect in review-ul detaliat pe care il gasiti mai jos.

Specificatii

Procesor: Exynos 9820 8nm

RAM: 8GB

Stocare: 128GB

Ecran: Dynamic AMOLED 6.1 inch cu rezolutie 1440 x 3040 pixeli, sticla Gorilla Glass 6, HDR10+

Slot microSD: Da

GPU: Mali G76

Jack 3.5mm: Da

Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot

Bluetooth: 5.0

USB: Type C

Senzor de amprenta: Da, in ecran + deblocare faciala

Baterie: 3400mAh

Incarcare rapida: 15W

Dimensiuni: 149.9 x 70.4 x 7.8 mm

Greutate: 157 grame

Design

Aproape nimic nou sub soare la acest capitol inca de la Galaxy S6. Combinatia a ramas aceeasi, sticla pe ambele parti si la mijloc o rama metalica. Doar camerele foto sunt amplasate altfel. Ecranul este usor curbat pe margini, butonul de power este pe dreapta, iar cele de volum pe stanga.

Difuzorul pentru convorbiri este acum pozitionat mai adanc in rama metalica din partea superioara, iar ecranul a fost dus pana in extremitati. De aceea camera frontala este decupata. Nu, nu este deloc deranjanta.

Ce am observat fata de alte modele din seria Galaxy S este forma usor modificata. Nu am avut un alt model ca sa fac aceasta comparatie, insa mi se pare mult mai usor de tinut intr-o singura mana fata de alte modele din trecut. Nu este foarte lat, nu este foarte greu, nu este foarte lung. Are dimensiuni ideale pentru a putea fi utilizat confortabil cu o singura mana chiar daca palma ta este mai mica. Mi-a placut acest lucru.

Ecran

S10 are un eran complet nou fata de stiam pana acum. Poarta si alt nume, Dynamic AMOLED, iar acesta este realizat de la zero alaturi de 3 producatori mari. Fiecare pixel a fost refacut incat culorile sa fie mai naturale, iar luminozitatea mai bogata. Acest lucru se observa inca de la prima pornire. S10 are acum un ecran ce ofera culori naturale si a scapat de mica tenta de suprasaturare. Nici macar modul Vivid din setari nu mai este la fel de puternic. Asta este un lucru foarte bun.

Integreaza HDR10+, are o rezolutie foarte mare ce poate fi schimbata din setari, se vede foarte bine in bataia directa a soarelui si raspunde bine la comenzi. Ce nu imi place la seria Galaxy de cand au venit cu ecranul Edge, sunt marginile pe care le atingi din greseala. Desi Samsung a lucrat din greu ca acestea sa devina inactive si sa nu cumva sa deschizi din greseala o aplicatie cand ai telefonul in mana, sunt momente in care nu functioneaza si te trezesti ca podul palmei atinge ecranul si actioneaza diferite lucruri.

Difuzor

De la HTC One M7/M8 nu am mai auzit difuzoare atat de puternice. Nu stiu ce magie a facut Samsung, dar atunci cand pui muzica pe S10 pare ca te-ai conectat la o boxa portabila. Sunetul este foarte puternic, clar, fara distorsiuni si cu suficient de mult bass.

Camerele foto

Aici o sa las fotografiile sa vorbeasca de la sine alaturi de clipurile video. O sa incarc fotografiile si aici pe site, dar va las link AICI catre Google Photos ca sa le vedeti la calitate maxima.

Parerea mea despre cele 3 camere de pe S10 este urmatoarea: pozele sunt destul de clare in mai toate conditiile de lumina. Noaptea mai sunt mici probleme si inca nu se poate compara cu Pixel 3. De asemenea, pe timp de noapte rezultatele sunt excelente raportat la faptul ca nu am fost nevoit sa fac alte setari. Doar am apasat pe un buton. La Huawei P20 sau Mate 20 trebuie sa accesezi un mod dedicat sau sa treci pe modul Pro. La Samsung este tot mult mai simplu, iar rezultatul este foarte bun.

Poze random

Functiile de Zoom si Wide sunt senzationale si cu greu ma despart de acestea. Sunt absolut sigur ca viitorul meu telefon trebuie sa aiba asa ceva. In momentul in care incepi sa utilizezi aceste functii realizezi cat sunt de utile.

Poze Wide-Normal-Zoom

Camerele sunt dupa cum urmeaza:

12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS

12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6″, 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom

16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.0µm

Modurile de fotografiere sunt simple: Foto, Focalizare Live (de unde poti alege sa blurezi fundalul unui subiect folosind 3 efecte diferite, iar al 4-lea este pentru a decolora fundalul), Pro, Panorama si Alimente. Alimente nu am inteles prea bine ce face. Teoretic detecteaza mancarea, practic doar satureaza culorile mai mult cand in cadru este un buger sau o mancare de orice fel.

Am observat o mica problema la camera telephoto sau zoom pe romaneste. In momentul in care fotografiezi cu zoom 2x, iar la urmatoarea poza ai pierdut focusul, camera se blocheaza 2 secunde, scoate un click si isi revine. Nu stiu daca este normal, dar este deranjant.

Poze pe timp de noapte

Filmarile sunt spectaculoase din punctul meu de vedere. Sunetul este capturat FOARTE bine in timpul unui concert, este stereo si chiar si in vant totul se aude clar. Poti filma Full HD sau 4K cu 30 sau 60FPS, insa HDR-ul nu este mereu disponibil. Poti folosi zoom-ul sau modul ultra wide chiar si atunci cand filmezi, iar trecerile sunt bruste daca apesi pe icon-urile dedicate sau poti face zoom pe ecan cu degetul si atunci totul este mai placut.

Selfie

Aveti mai jos link-uri catre diferite sample-uri video in diferite conditii.

Toate pozele le-am pus si pe Google Photos la rezolutie maxima. Link AICI.

Baterie

Bateria pe S10 are 3400mAh si va dau urmatorul scenariu: ma trezesc la ora 8:00, iau telefonul de la incarcat cu baterie 100%, imi verific mesajele, plec spre serviciu, conectez telefonul la masina prin Bluetooth, NU folosesc Waze, ajung la munca, mai verific din cand in cand Messengerul si observ 50% bateria la ora 12:00. Plec putin cu masina, telefonul este conectat prin BT la player-ul masinii, folosesc Waze aproximativ o ora, fac niste fotografii, ascult 2-3 melodii, verific retelele sociale si pe la ora 16:00 mai am 27% baterie. Dovada in poza atasata.

Cam asa se descurca bateria pe S10 intr-o zi normala de utilizare, DELOC intensa. Din punctul meu de vedere bateria este slaba si sub asteptari. Din cate am inteles modelul cu Snapdragon este mai eficient. Varianta comercializata la noi cu Exynos este mai slaba la acest capitol.

Unde mai adaug si faptul ca telefonul este FOARTE pretentios la incarcare. Am incercat sa-l incarc la player-ul de la masina care are o iesire USB de 2V. Daca tin Waze-ul pe telefon acesta nu se mai incarca deloc ci doar ramane stabil la un anumit procentaj. Am incercat cu un alt incarcator, un aftermarket de la Philips, iar incarcarea este foarte greoaie. Deci este dependent de incarcatorul original daca vrei incarcare rapida.

Senzorul de amprenta

Acesta dupa cum stiti este integrat in ecran si este unul de tip ultrasonic care scaneaza amprenta in format 3D. Toate bune si frumoase pe hartie. In realitate senzorul este foarte slab. Initial am crezut ca din cauza foliei de protectie de pe ecran cu care telefonul vine din fabrica, insa nu are nici o legatura.

In primul rand ca senzorul este pus prea jos. Normal ar fi fost sa fie o idee mai sus la nivelul degetului mare atunci cand pica pe ecran. Nu este precis si am fost nevoit sa imi introduc de 2 ori acelasi deget pentru o functionare cat mai buna. Plus ca este si lent. Dupa ce pui degetul pe ecran trebuie sa astepti vibratia, tot procesul durand cam o secunda.

Va pot da exemple de telefoane cu senzor de amprenta mult mai rapid si mai precis care costa 1000 de lei. Insa tinand cont ca este prima generatie pot fi intelegator. Insa nu pot sa nu va ascund aceste informatii chiar daca o sa ziceti ca sunt eu hater.

Pe de alta parte….

Deblocarea faciala

Este mult mai rapida. Insa asa cum am spus si in alt articol si cum bine spune si Samsung chiar cand iti inregistrezi fata, metoda nu este foarte sigura. Este rapida dar nu sigura. A functionat in lumina scazuta, cu gluga pe cap, cu castile pe cap, in lumina puternica. Nu a functionat cand eram intins in pat pe o parte.



Despre software

Stiti ca Samsung are acum o noua interfata denumita OneUI. Aceasta a fost realizata incat posesorii de telefoane Samsung sa utilizeze mai usor un model mare. Practic te ajuta sa folosesti telefonul cu o singura mana si nu mai esti nevoit sa ajungi pana in partea de sus a ecranului.

Ideea este buna, dar inca mai sunt lucruri de implementat corect. Va las cateva capturi de prin meniu. Sunt convins ca in viitor aceasta interfata va fi si mai bine pusa la punct. Momentan sunt inca nevoit sa ajung pana in partea de sus pentru cateva lucruri comune si asta ma deranjeaza. S10 Plus probabil ca nu va fi la fel de usor de utilizat precum S10.

Ce am observat la aceasta interfata, pe langa modificarile aduse la design, este rapiditatea. Este mult mai rapida si mai apropiata de experienta stock Android. Ma refer strict la fluiditate.

Concluzie

Samsung Galaxy S10 este un telefon aproape perfect. Reuseste sa impresioneze la unele capitole, reuseste sa aduca lucruri noi pe piata, insa nu toate aceste caracteristici se ridica la nivelul asteptarilor. Si va spun acum ce anume mi-a placut si ce nu intr-un format cat mai familiar.

PRO

Camerele foto sunt foarte bune in toate conditiile de iluminare

Filmarile sunt senzationale si sunetul este inregistrat foarte bine

Meniul foarte intuitiv din camera

Cel mai bun ecran de pe piata

Usor de folosit cu o singura mana

Pastreaza jack-ul pentru casti

Memorie pentru multe fotografii

Difuzor foarte puternic

CONTRA

Autonomia slaba

Senzorul de amprenta lent si imprecis

OneUI inca nu este in forma finala

Pret

Samsung Galaxy S10 costa 4299 lei in versiunea cu 128GB de memorie sau 5499 lei in versiunea cu 512GB memorie.