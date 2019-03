iPhone-urile din 2019 vor avea 3 camere foto

Cam toti marii producatori au venit anul trecut, dar si anul acesta, cu sisteme triple camera. Nu sunt un must have ci un moft pe care il intelegi atunci cand vezi rezultatul acestor camere. Eu mi-as dori sa am asa ceva in fiecare zi. Pentru a tine pasul cu industria, Apple va folosi in acest an 3 camere foto principale.

Cele 3 camere foto au un rol esential: una dintre camere este „normala”, iar celelate doua ofera zoom 2x si functie wide, adica are un unghi foarte mare de captura.

Apple a venit cu sistem dual camera inca de la iPhone 7 Plus, insa este timpul pentru un upgrade. Nu stim cum vor aseza camerele insa sa nu para ca s-au inspirat de la concurenta. Insa imaginile de pana acum arata ca aceasta.

Nu este nimic clar in acest moment, zvonurile pe care le putem lua in calcul vor aparea prin vara. Pe langa cele 3 camere foto principale mi-as dori sa vad si un USB Type C si o reintoarcere a senzorului de amprenta.