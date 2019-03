Samsung Galaxy S10 analiza: Exynos vs Snapdragon si diferente notabile intre cele 3 versiuni

Competitia si varietatea sunt bune in orice domeniu. Cu cat exista o gama mai larga de unde poti alege, cu atat producatorii se vor „bate” pentru a-ti oferi un pret mai atractiv pentru produsul lor, ca tu sa-l alegi in defavoarea altuia. Cam asa e pe hartie, in practica in schimb functioneaza bidirectional, daca Apple si-a marit preturile flagship-urilor de la an la an fara a avea un motiv intemeiat, competitia a facut cam acelasi lucru. Nu cumva sa vanda mai mult si cu profit mic, mai bine mai putin si scump. Mai putina materie prima, mai putina uzura pentru masinarii, mai multi bani in buzunarele greilor.

Dar sa nu patinez prea mult de la subiectul de fata. La fel cum Apple a lansat anul trecut 3 telefoane pentru „toate buzunarele”, la fel a procedat si Samsung anul acesta cu seria Galaxy S. Astfel avem telefoane pentru toti ar spune ei, eu as spune pentru toate dimensiunile palmelor, de la mic la mare: S10e, S10 si S10+. S10e este alternativa pentru iPhone XR, S10 pentru XS, iar S10+ bineinteles ca pentru XS Max.

Incepand cu Galaxy S6, Samsung a inceput sa isi echipeze flagship-urile cu procesoare proprietare Exynos. De atunci si pana in prezent, in Europa se comercializeaza in mare parte variantele cu Exynos in timp ce in unele magazine gasiti variantele cu Snapdragon. Am sa revin asupra acestui aspect mai tarziu putin de ce este relevant.

Scopul meu cu acest articol este sa va aduc la cunostiinta principalele diferente dintre cele 3 flagship-uri lansate de Samsung anul acesta si sa va ajute sa va decideti care varianta vi se potriveste in cazul in care intentionati sa cumparati un S10.

Cuprins

Dimensiuni

Display,design si constructie

Camera foto

Sunet,conectivitate si baterie

Snapdragon vs. Exynos

Senzorul de amprenta

Preturi

Dimensiuni

Model Dimensiuni Greutate Galaxy S10e 142.2 x 69.9 x 7.9 mm 150gr Galaxy S10 149.9 x 70.4 x 7.8 mm 157gr Galaxy S10+ 157.6 x 74.1 x 7.8 mm 175gr

Pentru persoanele care cauta un flagship compact, S10e are dimensiunea ideala, fiind foarte usor de folosit cu o singura mana. S10 este de dimensiuni asemanatoare cu S8, deci inca poate fi folosit usor cu o singura mana, in timp ce S10+ care se apropie de dimensiunile unui Note 9 necesita ambele maini.

Display, design si constructie

Galaxy S10e este singurul telefon cu ecran drept din cele 3 si cu cele mai pronuntate bezels. Toate 3 telefoanele folosesc display Dynamic AMOLED, diferenta dintre ele fiind rezolutia si diagonala. Constructia de tip sandwich cu rama de aluminiu si sticla Corning Gorilla Glass se regaseste la fiecare. S10e foloseste Gorilla Glass 5, in timp ce fratii mai mari 6.

Model tip Panel Diagonala Rezolutie Densitate pixeli Certificare IP68 Galaxy S10e Dynamic AMOLED cu HDR10+ si Always on Display 5.8inch 1080×2240 438 Da Galaxy S10 6.1 inch 1440×3040 550 Galaxy S10+ 6.4 inch 522

Camere foto

Model Camera frontala Extra camera frontala Camera principala Extra camera principala Galaxy S10e 10 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1.22µm, Dual Pixel PDAF – 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.0µm – Galaxy S10 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6″, 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom Galaxy S10+ 8 MP, f/2.2, 22mm (wide), 1.12µm, depth sensor

Experienta foto completa o veti regasi pe S10+, care totalizeaza 5 senzori foto: 2 pe fata si 3 pe spate. Important este ca toate cele 3 telefoane au acelasi senzor principal pentru fotografie si pot fotografia/filma ultrawide.

Legat de video, toate 3 ofera aceleasi optiuni: [email protected], [email protected], [email protected], HDR, dual-video rec.

Sunet, conectivitate si baterie

Model Sunet Conectivitate Capacitate baterie Galaxy S10e Stereo, Dolby Atmos/AKG Sound jack 3.5mm, slot card SD pana la 512GB, 3100mAh Galaxy S10 3400mAh Galaxy S10+ 4100mAh

Snapdragon vs. Exynos

Toate 3 versiunile de S10 pleaca de la aceiasi configuratie de baza: procesor Exynos 9820(Europa)/Snapdragon 855 cu 128GB pentru stocare. S10e e singurul cu 6GB RAM, in timp ce S10 si S10+ au 8GB RAM. Principala diferenta care apare este intre procesoare si placa grafica, pe scurt Exynos vs. Snapdragon (SoC). Desi nu imi sta in caracter sa preiau date de la altii, imi voi forma argumentele aici pe baza testelor de pe phonearena.com asa ca take it with a grain of salt. Toate 3 telefoanele avand aceiasi configuratie, a fost testat doar S10.

Astfel, testele Antutu si Geekbench ofera rezultatele:

Model Antutu Geekbench single-core Geekbench multi-core Snapdragon 855 356817 3457 10587 Exynos 9820 329546 4520 10262

In cele doua rezultatele sunt apropiate, singura diferenta majora fiind pe un singur nucleu, unde Exynos e cu 33% mai rapid. Eu am obtinut de exemplu pe S10e, cu Exynos in Geekbench 4457 pe single-core si 10095 pe multi-core.

GFXBench in schimb scoate in evidenta coltii placii video din dotarea cu Exynos:

Model GFXBench Mahnattan 3.1 GFXBench Car Chase Snapdragon 855 38 23 Exynos 9820 56 38

Autonomia nu pare sa fie punctul forte pentru Exynos:

Model autonomie in timpul testului Snapdragon 855 7 ore si 30 de minute Exynos 9820 6 ore si 45 de minute

Daca sunteti un gamer activ pe mobil, varianta cu Exynos este cea superioara, in schimb daca durata de viata a bateriei este importanta, atunci Snapdragon 855 ia trofeul.

Senzorul de amprenta

Atat S10, cat si S10+ au senzorul de amprenta ultrasonic integrat in display, iar juniorul S10e il are pe lateral, integrat in butonul de deblocare. S10e este singurul din cele 3 care mai are senzor de amprenta old-school.

Preturi

Am lasat la final ce ne doare mai tare si anume pretul: