Evolutia bateriilor pe smartphone-uri – tot o zi ofera autonomie

Ma gandeam zilele trecute la bateriile de pe smartphone-uri. An de an ni se promit autonomii mai mari, platforme cu consum mai redus de energie si chiar baterii cu capacitati mai mari. Insa cum se face ca indiferent de toate aceste aspecte, telefoanele tot o zi de autonomie ofera?

Voi nu ati observat ca an de an ne sunt promise autonomii mai ridicate? Fiecare platforma noua care apare este cu 20% mai economica decat cea veche, fiecare telefon nou are o autonomie mai mare cu 30% fata de vechiul model s.a.m.d. An de an primim aceleasi informatii, dar in realitate nu se schimba nimic.

M-am gandit cate telefoane am testat eu si cate m-au tinut cu adevarat 2 zile. Nici unul nu m-a tinut 2 zile pe bune. Cel mult m-au tinut pana a doua zi la pranz cand oricum eram nevoit sa il incarc. Si preferam ulterior sa-l incarc tot seara ca sa fiu sigur ca a doua zi ma tine complet.

Am avut telefoane la test, in general mid-range, care imi ofereau inca 30-40% autonomie pana a doua zi la pranz. Insa asta se intampla si acum 5 ani si se intampla si acum. Telefoanele high end nu le pun la socoteala. Tot de dimineata pana seara ofera autonomie.

Am analizat cresterea bateriei la cativa producatori si uite ce am descoperit

Samsung

Galaxy S2 – 1650 mAh

Galaxy S3 – 2100 mAh

Galaxy S4 – 2600 mAh

Galaxy S5 – 2800 mAh

Galaxy S6 – 2550 mAh

Galaxy S7 – 3000 mAh

Galaxy S8 – 3000 mAh

Galaxy S9 – 3000 mAh

Galaxy S10 – 3400 mAh

Vedem cum capacitatea bateriei a crescut, evident si platformele au devenit mai puternice si mai economice, dar an de an ni se promite o autonomie mai buna decat anul trecut. Realitatea? Cred ca o stiti si voi. Eu pot confirma ca S2 la vremea lui imi oferea autonomie de dimineata pana seara intr-un regim de utilizare NORMAL. Se intampla in 2011.

La 8 ani distanta autonomia este la fel!

Sa luam alt exemplu: Apple

iPhone 4 – 1420 mAh

iPhone 4s – 1432 mAh

iPhone 5 – 1440 mAh

iPhone 5s – 1560 mAh

iPhone 6 – 1810 mAh

iPhone 6s – 1715 mAh

iPhone 7 – 1960 mAh

iPhone 8 – 1821 mAh

iPhone X – 2716 mAh

iPhone XS – 2658 mAh

Bateriile la iPhone au fost mereu mici si concurenta inca rade de acest aspect. Dar in realitate este diferit. Sa luam de exemplu cel mai corect caz, 6S cu baterie de 1715 mAh. La inceput imi oferea autonomie inclusiv a doua zi, dar tot pana la pranz. In prezent imi ofera autonomie de dimineata pana seara intr-un regim de utilizare normal, iar intens ma lasa dupa doar 4-5 ore.

Am testat Galaxy S10 acum putin timp. V-am aratat ce autonomie aveam cu o baterie de 3400 mAh. Exact cat un iPhone 6S din 2015.

Repet, unde este autonomia crescuta promisa an de an? Sunt cateva telefoane din prezent care ofera o zi si jumatate de autonomie, insa nu bag mana in foc ca la fel se va intampla si dupa 1 an de utiliazare: OnePlus 6T, cateva modele Nokia, Pocophone sau chiar ASUS Zenfone Max Pro.

Nu vreau sa intru in detalii tehnice despre baterii, tehnologia lor s.a.m.d. Este un subiect complex si delicat. Voi ati remarcat acest lucru? Ce parere aveti? Unde este problema?