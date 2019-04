Samsung va ramane lider inca 10 ani pe piata smartphone-urilor

Samsung este pe primul loc de prea multi ani incat nici nu am mai tinut evidenta. Cert este ca in prezent este compania care vinde cele mai multe telefoane in lume, iar CEO-ul DJ Koh spune ca inca 10 ani vor ramane pe primul lor. Chiar nu le este frica de chinezi?

Stim foarte bine ca cei mai puternici rivali vin din China, acolo unde companii precum Huawei si Xiaomi vin tare din spate cu produse mai ieftine si APROAPE la fel de calitative.

Koh spune ca nu are de ce sa ii fie frica atata timp cat Samsung este o companie care inoveaza in fiecare an si imbunatateste produsele. Aceste lucruri vor face ca Samsung sa ramana pe primul lor fara nici o temere.

El mai spune ca in ciuda vanzarilor scazute din ultima vreme, telefoanele pliabile vor reprezinta viitorul. Adica vom vedea modele noi si mai accesibile din partea lor care si automat vor creste vanzarile. Apropo, Bixby merge si in franceza, se afla in stadiul Beta. Deci nu renunta la el.