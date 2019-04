Trotineta electrica Xiaomi Mijia M365 review: ceva mai bun nu poti sa cumperi

Pe final de 2018, adica de Black Friday, cumparam o trotineta Xiaomi Mijia M365. Cinci luni mai tarziu am inceput sa o folosesc destul de intens, pentru ca vremea permite. Pot sa va spun doar atat: este bust-buy in categoria sa de pret.

Cum merge, cum o folosesc?

In ultimele doua saptamani am folosit trotineta tot la doua zile, daca nu chiar in fiecare zi, pentru mers la birou sau diferite treburi prin oras. Din primavara si pana in toamna prefer sa merg, cat de mult pot, cu bicicleta la serviciu. Acum am mai introdus un jucator: trotineta electrica. Nu prea are sens sa folosesc altceva, poate doar sa merg pe jos, pentru ca am maxim 2 km de acasa pana la birou.

Imi place sa folosesc trotineta pentru ca ma deplasez destul de repede si nu transpir. Un mic efort tot fac, dat de faptul ca trebuie sa stau in echilibru si de dinamica mersului in sine, deci nu e ca si in masina. Insa daca ma intrebi pe mine, cred ca poate fi chiar mai bine si mai racoros decat in masina.

Xiaomi Mijia M365 are roti de cauciuc cu camera. Trotineta nu e dotata cu suspensii de niciun fel insa rotile absorb extrem de bine denivelarile sau hopurile. Poti urca si borduri de 3-4 cm fara vreo problema. Pentru mai mult, trebuie sa te dai jos de pe ea.

Viteza maxima e de 25 Km/h si eu, cu cele 86 Kg ale mele, o pot atinge fara probleme. O fac insa doar cand am drum drept in fata si lipsit de posibile obstacole. E foarte important sa fiti extrem de atenti atunci cand mergeti pe o trotineta electrica, se pot intampla accidente destul de urate!

Autonomie, functionalitati si aplicatie

Trotineta are doua moduri de mers: normal si eco. Pe eco viteza maxima e limitata si acceleratia e mai blanda. De asemenea, are trei moduri de franare regenerativa. Eu o tin pe cel mai puternic mod, pentru ca astfel evit deseori sa franez folosind frana mecanica si recuperez energie.

Xiaomi promite o autonomie de pana la 30 km. Eu fac maxim 15-16 Km cu ea. Asta din doua motive: greutatea mea si faptul ca eu nu prea merg pe modul eco. Probabil cu o greutate de maxim 60 Kg si mers doar pe modul Eco vei putea atinge cei 30 Km, insa nu vad de ce te-ai ambitiona.

Eu prefer sa tin trotineta incarcata intre 20% si 100%. De ce? Pentru ca sub 30% se simte o puternica scadere de putere. Nu mai poti atinge viteza maxima iar plecarile de pe loc sunt greoaie. Tot la aceleasi procentaj modul eco devine cam inutilizabil, pentru ca puterea e redusa si mai mult.

Am dus doar o data trotineta pana la 3%, in scop de cercetare. Odata ce am ajuns la 3% a incetat sa mai functioneze. Am oprit-o, am pornit-o din nou si am reusit sa mai merg putin cu ea. Mai jos patru imagini care ilustreaza autonomia de la 100% la 3%, in cazul meu.

Start Start Final Final

Trotineta dispune si de cruise control: se poate activa din aplicatie si intra in functiune dupa ce pastrezi nivelul acceleratiei constant timp de 5 secunde.

Avem un far cu LED pe fata si un stop pe spate. Stopul clipeste la frana si poate fi setat sa fie non stop pornit, independent de far. Am fost uimit cat de bine poate sa lumineze farul pe timp de noapte.

Toate setarile si datele despre baterie, autonomie si km parcursi se pot afla din aplicatia de mobil Mi Home.

Incarcarea dureaza cam 4 ore pana la 100%. Insa se incarca mult mai repede pana pe la un 90%.

Probleme

In momentul de fata am peste 100 Km facuti cu Xiaomi M365 iar singurele probleme legate de:

Sistemul de inchidere: o problema comuna la toate trotinetele Xiaomi. M-am chinuit ieri foarte tare sa-l reglez sa se inchida usor dar sa nu joace ghidonul, cred ca am reusit. Alternativa e sa folositi o piesa de plastic, printata 3D, care sa acopere golul dat de sistemul de inchidere defectuos. In poza vedeti o jumatate dintr-o astfel de piesa (se gaseste pe eBay, Aliexpress, etc.) pentru ca doar atat am putut folosi.

Cauciucul de pe podea: s-a dezlipit din primele zile. Va trebui sa-l lipesc la loc.

Cablul care merge la stop: nu am inca o problema cu el, insa inteleg ca in timp se va roade din frecarea ocazionala cu roata. Se rezolva tot cu o piesa printata 3D. Eu le-am luat de pe eBay de la acest tip. Mi-au venit intr-o saptamana din Europa. Inca n-am montat piesa pentru stop, urmeaza.

Toate aceste probleme sunt comune acestui model. E foarte tare ca exista o comunitate mare in jurul acestei trotinete si gasesti rezolvare cam la orice problema plus tot felul de modificari.

Concluzie, pret si planuri de viitor

O pastrez in mare parte in portbagaj, de aceea mi-ar fi placut sa se plieze mai bine, cum este in cazul trotinetelor ETwow. Dar inteleg ca mai putine balamale inseamna mai multa stabilitate. Am vazut pana acum si alte trotinete electrice si Xiaomi mi se pare ca e cea mai solida si cu cele mai putine probleme legate de piese care se destrang.

Mi-ar fi placut sa am si un vitezometru pe ghidon, nu doar niste leduri care reprezinta procentajul bateriei. Problema asta a fost rezolvata in urmatoarea generatie Xiaomi Mijia M365 PRO, care vine cu display, autonomie mai mare cu 10 Km (adica promit 40 Km) dar si cu 2 Kg in plus. Pentru ca oricum voiam sa mai cumparam inca una, probabil ca a doua va fi un M365 PRO.

Ma bate gandul sa cumpar un display de PRO si sa-l pun pe cea simpla, de distractie. Am vazut ca se poate si nu pare complicat. De asemenea, am vazut ca exista si niste cauciucuri pline (fara camera) care se comporta cam la fel ca si cele cu aer, le-as incerca si pe ele.

Xiaomi Mijia M365 costa de obicei in jur de 1900 lei, cu mici variatii. PRO-ul inca n-a ajuns in tara direct, dar urmeaza, si va costa in jur de 2900 lei, probabil pretul va mai scadea. La 1900 lei eu cred ca nu poti avea o alternativa mai buna.

In final, pot sa spun ca incurajez pe toata lumea sa foloseasca o trotineta electrica, daca o bicicleta normala nu e la indemana. Orice trotineta in plus e o masina in minus in trafic. 🙂

*in poze trotineta e curata, daca o vedeti dupa o saptamana prin Timisoara nu ii mai recunoasteti culoarea