Noi informatii de la NASA: sonda Parker a ajuns in apropierea Soarelui

Intr-o perioada in care toata lumea discuta despre prima fotografie a unei gauri negre (mai multe detalii gasiti aici), o stire venita de la NASA. Este vorba despre misiunea Touch the Sun care are ca scop studierea Soareleui de la o distanta extrem de mica. In fapt, sonda Parker este obiectul creat de om care se va apropia cel mai mult de steaua centrala a sistemului nostru solar. Acesta a realizat cea de-a doua orbitare in jurul lui, transmitand tot mai multe imagini si masuratori catre centrul de control al misiunii.

Principalul obstacol al sondei il reprezinta nu acuratetea plasarii ei (apropo, este mai dificil ce NASA a realizat deja – sa trimita un satelit artificial care sa orbiteze in jurul unui asteroid), ci rezistenta la caldura emanata de Soare. Pentru asta se foloseste un scut gros de aproape 13 centimetri, vopsit in alb (este vorba de o vopsea speciala, menita sa reflecte cat mai mult lumina si caldura).

Parker urmeaza sa ajunga la o distanta de aproximativ 6.5 milioane de kilometri de Soare, intr-o zona unde temperaturile sunt in jur de 1400 grade Celsius. In cazul in care va reusi sa supravietuiasca, datele trimise catre Pamant vor fi extrem de valoroase pentru studiul astrului celest si al evenimentelor care au loc acolo.

Mai multe informatii despre aceasta misiune puteti afla urmarind clipul de mai jos:

Sursa: bgr.com