Mi-am facut cont pe Netflix si asta m-a convins sa renunt la HBO

Mai tineti minte reclama care zicea asa: ¨tu cu cine faci binging¨? Era o vreme cand as fi raspuns ca nu fac cu nimeni, insa, de curand, am descoperit si eu apa calda – mi-am facut abonament la Netflix. Sa va spun povestea…

In vara lui 2017 am fost, timp de cinci luni, detasat in Hanovra. Pe langa cartile pe care mi le-am luat cu mine, am zis ca voi avea timp sa ma uit si la ceva filme, pe HBO Go. Am aflat cu acea ocazie ca serviciul nu este valabil si in alte tari, daca l-ai contractat in tara ta de origine. Pana la urma, am putut sa inteleg ca oamenii isi protejeaza investitia, pentru ca in Germania, costul abonamentului la acelasi serviciu este mult mai mare. Pana la un punct, insa. Am aflat tot atunci ca Netflix nu face asa ceva. Pe moment am lasat totul sa treaca si am preferat sa citesc cartile aduse cu mine. Cand le-am terminat, am descarcat cateva pe telefon si mi-am petrecut asa timpul de acasa.

Revenit in tara, am tot auzit colegi si prietenii povestind cum pierd ore si zile in sir urmarind seriale (Game of Trones era in top, bineinteles) si filme online sau pe TV. Cum nu sunt genul de persoana care sta cu orele cu ochii in monitor (bine, exceptie facand serviciul, unde sunt platit sa fac asta), am ignorat discutia. Pana acum vreo luna, cand am vazut pe internet trailer-ul unui serial care mi s-a parut extrem de interesant: Lost in Space. Acesta spune povestea unei familii, din viitorul (nu prea) indepartat, naufragiata impreuna cu alti oameni, pe o planeta asemanatoare Terrei, impreuna cu un robot care pare ostil, dar nu prea este… In fine, nu va dau spoiler, daca vreti vizionati singuri actiunea.

De la acel SF am ajuns sa urmaresc tot felul de alte filme, seriale sau show-uri de stand-up (apropo, Kevin Hart e must see), unele mai interesante, altele mai putin. Per ansamblu, totul mi s-a parut mai fresh si mai interesant decat ceea ce ofera HBO. Drept urmare, am anulat optiunea Megapack de la Digi, cea care continea canalele de filme, cat si pe cel de Film Now. Am decis sa raman doar cu Netflix.

Pe langa avantajul dat de optiunea de a-l accesa de oriunde in lume, am apreciat ca au si un profil setat special pentru copii. Astfel, nu imi mai bat capul cu ce acceseaza pruncii (vorba vine!), iar ei au la dispozitie mult mai mult continut decat pana acum. A, am trecut peste problema legata de pret – 12 euro optiunea Netflix vs 18 lei cele de Maxpack si Film Now – si pentru ca am vazut graficul de mai jos:

Voi ce ati ales – Netflix sau HBO? Sau amandoua? Va astept comentariile mai jos.