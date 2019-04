Un nou serviciul de streaming: Disney +

Piata de streaming media este dominata momentan de Netflix, HBO, Hulu si Amazon. Apple urmeaza si ea sa introduca un serviciu similar Apple TV+. In acest context am aflat ca Disney urmeaza sa faca acelasi lucru in 12 noiembrie. Disney +, caci acesta va fi numele, va costa 7 dolari si va fi disponibil, cel putin initial, in SUA.

Compania incearca sa isi taie o felie din market share, mizand pe seriile Star Wars, Marvel, Avengers si … The Simpsons! Partea interesanta este ca Disney deja detine deja servicii in domeniu – Hulu si ESPN Plus (ce e cu acest plus atasat denumirii platformelor video?!?) – iar clientii pot folosi acelasi cont pentru logare. Insa, abonamentele vor fi individuale, desi se vor pune la dispozitie si pachete bundle.

Spre deosebire de Apple, dar la fel ca si Netflix, noul serviciu va fi disponibil pe smartphone, tablete, laptopuri si desktopuri, smart TV si media box (fi ele Chromecast, Apple sau Amazon Fire).

Va fi interesant de vazut care va fi miscarea Netflix, pentru ca acestia au prioritate la lansarile Disney (spre exemplu, remake-ul dupa Marry Poppins). Este posibil sa se reorienteze catre alti creatori de continut, sau va accepta sa plateasca mai mult pentru exclusivitati, ca sa nu piarda clienti.

Voi aveti de gand sa va abonati la acest serviciu, cand va fi disponibil si la noi? Ma gandesc ca sunt cativa fani Star Wars printre voi…