Samsung Galaxy Fold are probleme mari cu ecranul

Aseara am citit o stire la The Verge unde acestia s-au plans ca ecranul lui Galaxy Fold s-a stricat in timpul utilizarii. S-au numarat 4 astfel de cazuri, iar asta pune semne mari de intrebare pentru ca produsul este deja disponibil in magazine. Si nu vrei sa dai 2000 de euro pe un produs care se va strica in 2 zile.

Unele modele s-au spart, altele au functionat pe jumatete asa cum s-a intamplat cu varianta ajusa la CNBC, cand partea stanga a devenit alba.

Chiar si MKBHD a reusit sa strice Galaxy Fold dupa doar cateva zile de utilizare. Acesta a incercat sa scoata folia de protectie de pe ecran, iar ecranul s-a stricat si nu s-a mai aprins. Nimeni nu spune ca nu ai voie sa dai folia jos de pe ecran, dar aparent are un rol foarte important.

PSA: There’s a layer that appears to be a screen protector on the Galaxy Fold’s display. It’s NOT a screen protector. Do NOT remove it.

I got this far peeling it off before the display spazzed and blacked out. Started over with a replacement. pic.twitter.com/ZhEG2Bqulr

