Windows 10 (1903) va fi mai greu de instalat

Daca folositi cumva Windows 7, ati face bine sa faceti un upgrade la versiunea 10, pentru ca Microsoft mai ofera doar un an suport pentru acest sistem de operare. Insa nici asta nu garanteaza ca veti scapa de probleme, mai ales daca sunteti gamer inrait.

De la lansarea lui, in 2015, Windows 10 a avut aceleasi cerinte tehnice pentru unitatile pe care era instalat. Update-ul cu numarul 1903 va schimba asta:

RAM 1GB pentru 32 biti, 2GB pentru 64 biti Hard disk Windows 10 1809 sau mai vechi: 16 GB pentru 32 biti si 20 GB pentru 64 biti Windows 10 1903: 32 GB sau mai mult CPU 1 gigahertz (GHz) sau procesoare mai rapide, sau SoC care indeplineste urmatoarele cerinte: Compatibil cu x86 or x64

Suporta PAE, NX si SSE2

Suporta CMPXCHG16b, LAHF/SAHF, si PrefetchW pentru instalarea pe 64-biti Rezolutie display 800 x 600 Grafica Microsoft DirectX 9 sau mai nou, cu driver WDDM 1.0

Cel mai mult „dor” cei 32 de GB, care are de-a face cu faptul ca update-urile de Windows 10 au nevoie de minin 7 GB spatiu. Insa, daca este sa privim realist, trebuie sa acceptam ca Microsoft are dreptate. In vremurile de inceput, sistemele lor de operare puteau fi instalate si pe configuratii mai slabe, fapt ce a dus la probleme in utilizarea lor. Pana la urma, reclama negativa i-a ajuns din urma. Daca vor sa ramana in joc si sa evite orice astfel de probleme, au nevoie sa steze cat mai sus stacheta.

Voi ce versiune de Windows folositi? Ati intampinat probleme pana acum cu ele?

Sursa: wccftech