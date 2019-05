ASUS a lansat noile laptop-uri de gaming la RE:DEFINE 2019 Istanbul

ASUS a avut un eveniment foarte interesant la Istanbul unde am fost si noi prezenti pentru a vedea in premiera noile laptop-uri de gaming. Discutam despre modele noi echipate cu cele mai noi procesoare Intel si cele mai noi solutii grafice de la Nvidia.

La evenimentul de pe malul Bosforului au fost prezenti jurnalisti din domeniul tech din 15 tari, iar noi am fost acolo si suntem mandri de aceasta reusita si multumim si pe aceasta cale ASUS pentru invitatie.

Asadar, la evenimentul RE:DEFINE 2019 am avut intreaga serie de laptop-uri de gaming ASUS regandita, cu componente noi si chiar cu design imbunatatit.

Cel mai interesant produs a fost ROG Mothership sau viitorul portabilelor in viziunea ASUS. Timpul ne va spune daca acest format o sa devina un trend sau nu. Noul Mothership pe care l-am vazut la eveniment are o forma mai traditionala si o poate fi utilizat chiar pe genunchi.

Este asezat in pozitie verticala pentru o racire eficienta si cu acces nelimitat la fluxul de aer din spate. Tastatura a ramas la fel, detasabila si pliabila, iar in zona de sub ecran sunt ascunse 4 difuzoare orientate catre utilizator.

Masoara 30mm grosime si este foarte subtire pentru ceea ce ofera, iar sistemul de racire este unul foarte performant si silentios in raport cu performantele oferite.

Pe langa specificatiile tehnice foarte puternice, Mothership are doua versiuni de display. Varianta pentru gameri include un panou Full HD cu timp de raspuns de 3ms si 144Hz rata de refresh, iar varianta pentru productivitate ofera un ecran 4K cu 60Hz si un spectru de culoare Adobe RGB.

ASUS ROG Zephyrus S GX502 este un laptop ce dispune de o racire noua Active Aerodynamic System sau AAS si ofera un ecran Full HD cu o rata de refresh de 240Hz si cu validare PANTONE, fiind unul dintre cele mai bune laptop-uri de gaming de pe piata.

Acesta contine un procesor i7 din a 9-a generatie si o solutie grafica RTX 2070 cu G-Sync. Este un model ce iti permite sa-l utilizezi chiar si pe genunchi fara sa blochezi sistemul de racire, iar in interior dispune de o constructie tip fagure in zona in care te asezi cu palmele pentru o duritate sporita.

Este realizat din magneziu, iar prelucrarea dureaza cateva ore bune. Placa video urca pana la 1540MHz la 115W cu ROG Turbo Mode. Si acest model poate fi echipat cu ecran de 240HZ, validat PANTONE.

Are doua SSD-uri in RAID 0, un DAC ESS SABRE pentru un sunet foarte clar si cu distorsiuni minime, iar conexiunea la internet poate fi realizata prin cablu sau Wi-Fi de clasa gigabit cu RangeBoost.

Datorita softului implementat de ASUS, placa video poate intra in modul Optimus pentru un consum redus de energie atunci cand laptop-ul nu este utilizat pentru gaming.

Zephyrus M GU502 este un pic mai modest, insa modest este un termen jignitor pentru acest laptop. Fata de modelul prezentat anterior, acesta nu dispune de racirea AAS, insa ofera acelasi ecran validat PANTONE cu 240Hz si 3ms, mod OPTIMUS pentru autonomie extinsa si o baterie de 76kW ce ofera in jur de 8 ore autonomie.

Solutia grafica aleasa este RTX 2060 si ajunge pana la 1435MHz la 90W in ROG Boost in Turbo Mode. Are aceeasi structura ranforsata la interior, dar nu mai are guri extinde de aerisire. Este RGB la tastatura cu suport Aura Sync, DAC ESS Sabre, SSD-uri in RAID 0 de tip NVMe si procesor Intel din ultima generatie, i7 sau i9.

Modele ROG Strix SCAR G531 si G731 sunt disponibile in diagonale de 15 si 17 inch, diferenta o vedeti si in denumire, dar sunt disponibile si in varianta HERO. Diferentele dintre SCAR si HERO consta in tastele de gaming QWER si WASD. SCAR este varianta dedicata shootere-lor cu tastele WASD in alt colorit, iar HERO este varianta pentru jocurile RPG cu tastele QWER modificate.

Strix G531 si G731 sunt disponibile cu rame foarte inguste si optimizate pentru esports, au un design compact, iluminare RGB si sunt inspirate si concepute in colaborare cu BMW Designworks Group.

Colaborarea cu BMW Designworks Group la conceptul Face Off este inspirata de natura variabila a noului Keystone ce ofera o personalizare extra a laptop-ului.

Keystone este un dispozitiv NFC ce actioneaza ca o tasta fizica si puteti schimba iluminarea sistemului, profilurile Armoury Crate si aveti acces la Shadow Drive ce ascunde si cripteaza fisiere importante.

Aceste modele sunt echipate cu procesore i9 9880H, placi video RTX 2070, ecran de 240Hz IPS, 1TB de stocare M.2 NVMe sau procesoare i5 sau i7 tot din ultima generatie. Placa video poate ajunge pana la 1440Hz la 115W pentru o putere si mai mare de procesare.

Ultima serie este Strix G, o serie noua ce integreaza solutiile noi de la Nvidia GTX 1660Ti si poate ajunge pana la RTX 2070. Seria Strix G aduce aceleasi procesoare i7 din generatia a 9-a, ecran de 144Hz, HDMI 2.0, G-Sync, Wi-Fi Gigabit, stocare pe SSD NVMe de 1TB.

Toate pozele si filmarile au fost realizate cu Google Pixel 3