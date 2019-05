Google a lansat oficial Pixel 3a si Pixel 3a XL

Google a lansat aseara noile telefoane Pixel 3a si Pixel 3a XL, modele de buget care pastreaza elemente importante de la modelele de top, un bun exemplu fiind camera. Iar preturile sunt foarte bune, Google putand sa domine piata mid-range cu aceste modele.

Pixel 3a – are un ecran de 5.6 inch OLED cu rezolutie Full HD+ 1080 x 2220 pixeli, protectie Dragon Trail, Snapdragon 670 cu Adreno 615 si 4GB de RAM cu 64GB de stocare.

Camera este aceeasi de pe Pixel 3, v-am spus in acest articol. Nu mai are rost sa intram in detalii. Chiar si cea frontala este aceeasi. Inclusiv functiile au fost pastrate chiar si Night Sight. Bateria este de 3000mAh, are incarcare rapida de 18W.

Pixel 3a XL adopta un ecran de 6 inch, OLED, cu rezolutie 1080 x 2160 pixeli, nu are notch ca modelul de top, iar bateria are o capacitate de 3700mAh.

Apropo, acestea au JACK pentru casti! Yeee!

Acestea vin in carcasa de plastic, au sticla Dragon Trail in loc de Gorilla Glass, o platforma mai slaba, de aici si pretul mai mic. Cat anume? Varianta 3a costa 400 de dolari, iar varianta XL costa 479 de dolari. Evident ca in Romania nu vor ajunge oficial, dar Quickmobile sigur le va aduce la un pret un pic mai mare.