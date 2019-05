OnePlus 7 si 7 Pro lansate: pret, configuratie si tot ce trebuie sa stii

OnePlus a lansat astazi 7 Pro dar si 7. Chiar daca cel din urma n-a fost anuntat pe scena, acesta exista in oferta si este un 6T actualizat. Pe de alta parte, 7 Pro este un model complet nou si o supriza mai mult decat placuta cu un pret foarte bun.

OnePlus 7 Pro

Display. OnePlus 7 Pro are ceea ce pare as fie cel mai misto de pe piata: OLED, QHD+ cu 90 Hz rata de refresh. Ce inseamna asta? Un ecran de la care probabil nu vei mai dori sa te intorci, odata vazut.

Adio breton, notch sau cum vrei sa-i zici. Corpul lui OnePlus 7 Pro este in proportie de 93% ecran.

Camera. Are trei camere pe spate: una standard de 48 MP, una telefoto (3X zoom) de 8 MP – ambele cu OIS – si una ultra-wide de 16 MP, fara OIS. Au pus bine umarul si la software, asa ca au primit scorul de 111 pe DxOMark. Cu toate acestea, primele review-uri spun ca nu e neaparat cea mai buna camera de pe piata.

Pe fata are o camera retractabila care e testata pentru 300.000 de inchideri/deschideri si face asta in jumatate de secunda.

Baterie. 4000 mAh, adica mare. Din pacate, display-ul mare si cu rata de reimprospatare mare consuma mult. Asa ca s-ar putea ca autonomia sa nu mai fie asa buna ca la 6T, de exemplu.

Configuratie. Vine cu 6 GB, 8 GB sau 12 GB RAM, SnapDragon 855 si stocare pe UFS 3.0 de 128 sau 256 GB.

In plus, vine cu Warp Charge (incarcare ultra-rapida), difuzoare stereo (de cand asteptam asta), un nou senzor de amprenta in ecran – mai mare si mai rapid si trei culori: mirror grey, nebula blue si, candva, almond. Pretul incepe de la 699 Euro pentru versiunea cu 6 GB RAM si 128 GB stocare, 749 Euro pentru 8 GB RAM si 256 GB stocare si 819 Euro pentru 12 GB RAM.

Comenzile se deschid maine dimineata! Ca de fiecare data, daca folositi linkul nostru primiti la cumparare o reducere de 10 Euro la accesorii.

OnePlus 7

Are acelasi ecran ca si OnePlus 6T si exact acelasi corp. Vine in plus cu noul procesor de pe 7 Pro, cu stocare pe UFS 3.0, camera de 48 MP pe spate, noul senzor de amprenta si difuzoare stereo. Preturile se pastreaza: 550 Euro pentru 6 GB RAM + 128 GB stocare si 600 Euro pentru 8 GB RAM + 256 GB stocare.

Inca nu e anuntata disponibilitatea, dar vom actualiza articolul daca o vom afla. Pana atunci, ma astept ca OnePlus 6T sa primeasca o usoara reducere, pentru ca vad ca inca mai au stoc pentru el.

OnePlus tocmai a demonstrat ca nu trebuie sa ceri 1000 Euro ca sa scoti un smartphone genial. Am impresia ca la final de an cativa producatori mari isi vor schimba tactica, dupa ce 7 Pro va fi ingropat niste vanzari de flagshipuri.