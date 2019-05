Am apelat la garantia OnePlus si iata cum a mers

Alex v-a scris despre parerea lui cu privire la succesul OnePlus, lucru cu care sunt si eu de acord. Ba mai mult, m-a convins sa va povestesc cum a mers treaba asta. 🙂

Acum un an se lansa OnePlus 6, iar eu am fost printre norocosii care au reusit sa il comande inca din prima zi. Desi nu este telefonul perfect, este cel care indeplineste cele mai multe din criteriile pe care le caut eu la asa ceva: software cat mai curat, display mare, baterie cat sa ma tina o zi intreaga si cost nu prea ridicat. In plus, la momentul respectiv detineam un Nexus 6P, model care nu mai urma sa primeasca update la Developer Preview de Andoid O. Asa ca alegerea a fost simpla.

Dupa un an de utilizare, din pacate, bateria a inceput sa tina tot mai putin. Bine, eu sunt si un fel de power-user, cu multe aplicatii instalate, cu net pornit tot timpul cu bluetooth pornit prin masina etc. Ei bine, fiindca oricum am garantia inca valabila la telefon, m-am decis sa le scriu celor de la One plus, pentru a vedea daca pot sa-l trimit in service pentru o evaluare si schimbare de acumulator. Eram decis sa platesc pentru asta, daca ar fi considerat ca nu se impune interventia pe garantie.

Desi am avut unele mici emotii cu procesul, odata inceput, totul merge extrem de simplu. A trebuit sa deschid un tichet din contul meu de OnePlus, dupa care unul dintre operatorii lor au analizat situatia. Dupa doua zile am primit un e-mail prin care am fost anuntat ca pot trimite smartphone-ul catre ei pentru analiza. Am primit si un cod de la DHL, pentru a putea face comanda de curier. In aceeasi zi am sunat la call-center-ul DHL Romania, iar dupa 24 de ore cineva a venit dupa pachet. Tot ce am avut de facut a fost sa pun telefonul in cutie si sa il impachetez cumva astfel incat sa nu sufere vreun impact la transport.

Pe baza AWB-ului am urmarit parcursul pachetului, care a ajuns in ziua urmatoare in service center-ul din Polonia, unde a fost in pending for inspection pentru 24 de ore. Ulterior, pe contul meu de OnePlus am putut sa verific orice update si am observat ca mi-au acceptat cerere, au inlocuit bateria si mi-au trimis inapoi telefonul, cu acelasi curier. Practic, intr-0 saptamana, fara sa platesc nimic, am avut o baterie noua si telefonul inapoi. Toate astea de la o firma din China, care nu are magazine fizice sau unitati de service in Romania. Ca si comparatie, in 2017 am trimis un Nexus 6P in service la Digi Mobil, din aceleasi motive. La ei, tot prin garantie, am avut de asteptat doua saptamani jumatate, in conditiile in care service-ul era asigurat de Depanero, in Bucuresti, iar telefonul l-am lasat intr-un shop, nu l-am trimis eu cu un curier.

Recunosc ca, la primirea telefonului, l-am inspectat vizual ceva vreme, pentru ca am mai citit despre utilizatori care au gasit zgarieturi sau alte defecte mecanice pe el. In plus, am instalat si o aplicatie care masoara capacitatea bateriei, ca sa fiu sigur ca s-a si efectuat procesul pe care ei l-au documentat. Pana la urma am descoperit ca telefonul era vizual ok, iar bateria avea 94%, fata de 75% cand l-am trimis. Stiu ca nu masoara exact capacitatea, asa ca pot doar sa spun ca acumulatorul a fost inlocuit, nu si ca este unul care ma va tine o viata intreaga! Dupa cateva zile m-am decis sa verific si IMEI-ul, pentru ca mai citisem undeva ca un alt user primise telefon diferit, sau cel putin cu IMEI diferit. Nimic schimbat la mine. Nu pot sa spun la final decat: chapeau, OnePlus!

Voi ati apelat la serviciile lor de service? Daca da, cum a fost? Dar la alte servicii de service pentru telefon?

