De 5 ani nu mai folosesc antivirus si nu m-am infectat

Nu este deloc un titlu clickbait. Chiar nu mai folosesc antivirus de 5 ani, poate chiar 6 ani. Si in tot acest timp nu am fost nici macar o data infectat cu virusi. Am reusit sa ma feresc prin niste mijloace banale.

Cand le spun prietenilor ca nu folosesc antivirus ma fac nebun. Ca trebuie neaparat sa folosesc macar o solutie free. Poate ca au dreptate, nu stiu, insa atata timp cat navigatul pe internet este o actiune pe care o facem zilnic, trebuie sa avem un nivel minim de cunostinte incat sa ne ferim singuri de probleme.

Ultimul antivirus pe care l-am folosit a fost BitDefender. Am avut o licenta pe 2 ani si l-am folosit pana la capat, de dragul banilor. PC-ul de la vremea respectiva era cu doar cateva procente mai destept decat un cartof, iar un antivirus instalat pe el l-a transformat intr-un melc. Atunci am zis ca trebuie sa ma protejez altfel.

A fost si momentul in care am trecut la Windows 10 si de atunci nici un antivirus nu a mai ajuns pe PC-ul meu. In tot acest timp nu am fost nevoit niciodata sa schimb sistemul de operare, sa-l reinstalez sau sa il curat din cauza unui virus sau malware. Doar probleme tehnice sau upgrade-uri.

Am ales sa ma feresc altfel si va spun si voua cum. Este super simplu si nu, nu incerc sa va conving sa renuntati la antivirus. Daca folositi si va simtiti protejati asa este treaba voastra.

Nu accesez site-uri dubioase. Sunt foarte atent pe ce dau click. Daca primesc un link mai intai urmaresc URL-ul si dupa decid daca apas sau nu. Este usor sa-ti dai seama, mai ales daca ai experienta pe internet, care sunt site-urile fantoma, care sunt cele false s.a.m.d

Nu dau click pe reclame. Am AdBlock instalat. Sunt cateva site-uri pe care las reclamele sa curga pentru ca sunt site-uri pe care le apreciez si pe AdSense mai dau click, ca stiu ca sunt safe.

Nu descarc dubiosenii de pe Filelist sau de pe site-uri fantoma.

Nu (mai) descarc muzica de pe site-urile de muzica pirat.

Daca am dubii in privinta unui site, rareori mai folosesc o masina virtuala.

Scanez periodic sistemul de malware,ransomware sau adware cu AdwCleaner. Vi-l recomand. Download AICI.

Sunt foarte atent cand instalez diferite programe la termeni si conditii si mai ales la aplicatiile pe mi le baga pe gat. Vezi de exemplu uTorrent. Daca dai next fara sa te uiti te trezesti ca mai instalezi 2 aplicatii cu el.

Windos Security este bun. Windows 10 are un sistem de protectie bine pus la punct pe care il las activat.

Si multa prudenta in general.

Sunt metode simple si eficiente. Sunt sigur ca si voi stiti de aceste lucruri, iar veteranii se descurca mai bine ca mine. Repet, daca aveti antivirus este foarte bine.

Voi cum alegeti sa va protejati? Pe internet!