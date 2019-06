Samsung Galaxy A50 Review: surprize, surprize!

Samsung a lansat primele telefoane din seria Galaxy A la finalul lui 2014. De atunci si pana in prezent, gama a fost reimprospatata anual si a suferit diverse schimbari si strategii. Cel mai probabil A vine de la affordable, adica accesibil. O gama de telefoane nici scumpe, nici ieftine, ci undeva pentru un utilizator de mijloc care doreste sa achizitioneze un Samsung. Astfel, in 2019 seria a fost reimprospatata prin mai multe modele, incepand cu A40 si pana la A90. La mine a ajuns Galaxy A50 prin intermediul celor de la evoMAG.

Design si constructie

Ce gasim in cutie

Software si performanta

Ecran si sunet

Camera foto si video

Baterie

Pret,concluzie, puncte pro si contra

Design si constructie

A50 are tendinta sa iti fure ochii in momentul in care il privesti:este subtire, usor, iar pe albastrul primit de mine in teste arata cool. Samsung si notch nu vei gasi foarte des in aceiasi propozitie pentru ca a reusit sa evite bretonul. A50 prezinta un teardrop unde ascunde camera de selfie-uri. In ciuda faptului ca telefonul este elegant, in momentul in care il inspectezi mai atent vei sesiza ca, corpul este facut din plastic, in timp ce fata din sticla. Pana la urma, nu suntem in zona premium. Pe spate in coltul stanga sus cei trei senzori foto se regasesc asezati vertical si o surpriza pentru aceasta categorie de pret o reprezinta senzorul de amprenta: acesta e integrat in ecran. Surpriza continua pe partea stanga laterala a telefonului, unde nu avem butonul de Bixby, iar sertarul pentru cartela SIM m-a surprins la randul lui. Este primul telefon pe care eu il vad avand 2 sertare dedicate pentru SIM-uri plus al 3-lea dedicat cardului micro SD cu o capacitate de pana la 1TB. Partea de jos a ecranului a pastrat jack-ul de 3.5mm, portul USB tip C pentru incarcare si difuzorul. Pe partea dreapta a telefonului avem butonul de volum si cel de pornire/deblocare. Ce am sesizat este ca acestea suna putin ieftin cand sunt apasate, dar au un feedback puternic astfel incat esti 100% sigur ca le-ai apasat. Nu are led de notificari si nu este rezistent la apa si praf.

Ce gasim in cutie

Telefonul vine insotit de incarcatorul cu tehnologia Quick-charge introdusa pe Galaxy S5 acum multi ani, cablul de date, o pereche de casti si cheita pentru sertarul cartelelor si cardului SD.

Software si performanta

Software. Android 9 cu interfata One UI prezenta pe S8,S9 sau S10 se gaseste si pe A50. Avem pana si Digital Wellbeing care pe S8 nu a ajuns, dar ce am observat eu ca lipseste este Edge Screen pe care eu chiar il folosesc. Posibilitatea de a face scrolling in timpul screenshot-urilor de asemenea lipseste. Pe langa acestea, neaflandu-se in districtul premium nu se poate schimba rezolutia la ecran. In rest, One UI este cea mai aerisita si prietenoasa interfata creata de Samsung pana acum. Apreciez faptul ca pot fi dezinstalate unele aplicatii care vin preinstalate precum Samsung Music, Members, Health, etc. Avem pana si Always on Display.

Eu unul as mai fi asteptat ca tehnologia senzorului de amprenta integrat in display sa mai evolueze. Desi initial am crezut ca este acelasi senzor ca pe S10, nu este asa. Trebuie tinut apasat cam 2-3 secunde pentru a debloca telefonul si rata de deblocare este cam de 3 din 5. Este de apreciat si a fost o surpriza faptul ca il are integrat in ecran, dar experienta cu el poate deveni frustranta si de cele mai multe ori l-am evitat, folosind codul pentru delocare. Exista si posibiliatea de a folosi face-unlock, care nu este foarte sigura.

Performanta. A50 foloseste procesorul octa-core Exynos 9610 realizat pe tehnologia de 10nm, cuplat cu 4GB RAM( este si versiune cu 6GB RAM) si 128GB pentru stocare. Am observat ca in momentul in care de exemplu se instaleaza aplicatii (multe) in fundal iar eu sunt pe feed-ul de Facebook, devine o idee lent. In momentul in care am avut Waze pornit, Messenger pornit si am mai intrat si pe Instagram la fel. Sunt momente in care daca arunc prea multe task-uri pentru procesor, este vizibil putin incetinit. Ce trebuie sa aveti in vedere la acest capitol este ca eu am trecut de la Galaxy S10+ la acesta, asa ca s-ar putea sa fiu putin prea observator. Am folosit telefonul timp de 4 zile in vacanta pentru fotografii, Whatsapp si Maps pentru orientare si s-a descurcat bine. Nu s-a blocat niciodata desi a devenit fierbinte de cum a stat in caldura. Si-a facut datoria fara dureri de cap. O utilizare normala nu il va intimida.

Rezultatele din benchmark pentru Geekbench le gasiti aici si mai jos pentru Antutu.

Ecran si sunet

Ecran. Super AMOLED de 6.4 inch cu rezolutia 1080×2340 cred ca spune aproape totul. Este foarte bun pentru aceasta gama de pret, as indrazni sa spun ca ar fi potrivit si pentru un flagship mai ieftin. Culorile sunt cum te-ai astepta de la un Samsung: vibrante, vii si o vizibilitate foarte buna in lumina puternica. L-am folosit in permanenta pe adaptive brightness, care modifica luminozitatea ecranului in functie de mediul detectat. A functionat perfect si nu a fost nevoie sa ii fac ajustari manuale deloc.

Sunet. Difuzorul nu este la fel de reusit ca ecranul. Dat la maxim aveam impresia ca tipa la mine, sunetele au o tenta ascutita. Cu volum redus isi face treaba decent si ca la orice telefon cu difuzorul in partea de jos exista riscul sa il acoperi cu palma.

Camera foto si video

Trei senzori pentru camera principala si unul pentru camera frontala. Camera principala are astfel un senzor de 25MP cu PDAF, unul ultra-wide de 8MP si inca unul de 5MP de adancime. Scene Optimiser introdus pe Note 9 se regaseste si pe A50. Acesta este un AI care face setari in functie de ce urmeaza a fi fotografiat. Comparativ cu cel de pe Note 9,S9, S10, etc, cel de pe A50 este mai lent in detectarea scenelor. Era de asteptat pentru ca vorbim de alt segment de piata. Pozele au o calitate buna, dar in momentul in care dai zoom pe o poza se pierde radical din detaliu, desi avem un senzor de 25MP, iar culorile vor fi cu siguranta apreciate de cei care vor poze vii, cu culori puternice si stridente. Pentru clasa in care se afla se descurca bine si cu siguranta daca cineva ar face o poza cu A50 si alta cu S10+ si le-ar pune pe Instagram, nimeni nu ar observa nici o diferenta.

Pozele de la camera principala le gasiti aici.

Pozele tip portret sunt reusite, dar de fiecare data a trebuit sa ma apropii foarte mult de subiect pentru ca obiectivul sa-l detecteze si sa aplice efectul.

Poze tip portret aici.

Camera frontala are tot 25MP, iar selfie-urile depind foarte mult de lumina. Subiectii sunt detaliati, dar fundalul poate avea de suferit in functie de lumina.

Poze camera frontala aici.

Nu am insistat pe pozele in lumina scazuta deoarece acestea au destul de mult zgomot si pierd detalii vizibil. Aveti mai jos cateva sample-uri.

Poze in lumina slaba aici.

Pozele ultrawide pierd din detalii, iar senzorul de 8MP nu are nici auto-focus si par distorsionate. In lumina buna si cu suficienta rabdare insa, poti scoate niste poze bunicele.

Poze ultrawide aici.

Pe partea de video, rezolutia maxima suportata este Full HD la 30 de cadre pe secunda. Calitatea este buna, dar 60 de cadre pe secunda ar fi fost cu siguranta apreciate. Alte telefoane cu 30% mai ieftine (Xiaomi Mi A2) au acel mod.

Baterie

Samsung au fost generosi cu bateria lui A50, care are o capacitate de 4000mAh si se incarca rapid in 2 ore, lent nu mi-as dori sa stiu in cat timp :). Desi procesorul folosit este pe 10nm, un screen-on-time mediu de 5 ore am obtinut zilnic cu telefonul. Pocophone F1 de exemplu care are tot baterie de 4000mAh m-a tinut o idee mai bine. Per total, bateria tine o zi si nu te lasa cu ochii in soare. Ma asteptam la o autonomie putin mai mare, dar probabil procesorul trage tare ca sa raspunda la toate solicitarile utilizatorului. Pe scurt, autonomie de o zi garantata.

Pret, concluzie, puncte pro si contra

Samsung Galaxy A50 poate fi cumparat la pretul de 1350Ron de la EvoMag.

Pro

display Super AMOLED foarte bun

autonomie de o zi

128GB pentru stocare

always-on-display

jack de 3.5mm, slot dedicat pentru card SD(nu foloseste slotul pentru SIM2, ci are separat)

design frumos si usor

cea mai noua interfata Samsung

senzor ultra-wide

Contra

plastic

procesorul agata cand utilizatorul devine agresiv in utilizare

lipsa 60fps la modul de filmare full HD

putea fi putin mai ieftin

senzorul de amprenta lent si imprecis