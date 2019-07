Se lanseaza HBO Max

Da, ati citit bine: avem deja parte de canalele HBO (cu toata suita lor: HBO, HBO2, HBO3, Cinemax, Cinemax2 etc.), dar si de doua platforme online: deja bine-cunoscuta HBO GO, dar si HBO Now (care inca nu este disponibil la noi). Asta, ca sa nu mai vorbim despre concurenta: Netflix, Hulu sau Disney + (care urmeaza sa fie lansat in curand).

AT&T, compania mama a Warner Media, care detine toata suita HBO, se pare ca va miza preponderent pe acest nou anuntat serviciu in viitor. Aici vor fi disponibile atat titlurile deja existente in portofoliul HBO, cat si release-urile noi, ale companiei infiintate de fratii Jack, Harry, Sam si Albert, in 1923.

Unul dintre titlurile pe care pariaza HBO Max este noul sezon din celebrul serial Friends, care urmeaza sa rule exclusiv pe platforma, incepand cu 2020, adica la un an dupa ce actualul contract cu Netflix va expira. Ramane de vazut daca ciorba reincalzita va avea succes acum.

Acum, daca este sa analizez serios, ideea de a-l revedea pe Will Smith in Printul din Bel-Air, un alt serial care va fi (re)difuzat in exclusivitate de acestia, mi se pare tentanta. Insa, parca deja incepe sa semene cu Home Alone pe ProTV, nu credeti?

Ramane de vazut daca piata platformelor de streaming media va permite dezvoltarea noului jucator. Deja este prea inghesuit totul acolo, iar unele dintre ele sunt detinute de aceleasi companii!

Fun fact: Il mai tineti minte pe unchiul Phil, cel care il primeste pe Will Smith in casa sa din Bel Air? Ei bine, varsta lui Will este acum mai apropiata de a „unchiului” decat de cea a personajului jucat de el in serial. Iar apropo de asta, el a ajuns acolo doar pentru ca fiscul american il executase silit si avea nevoie de bani. Astfel a decis sa mearga la auditie. Restul e istorie…

Apopo de asta, daca vrei sa citesti cum mi-am facut cont de Netflix si asta m-a convins sa renunt la HBO, poti gasi articolul aici.

Sursa: theverge.com