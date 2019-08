Diferenta dintre Inteligenta Artificiala, Machine si Deep Learning

Faceam zilele trecute zapping printre canalele TV, fara a baga de seama ce discuta cei de acolo, cand ma intreaba fiu-miu: „Ce e aia Inteligenta Artificiala?”.

Recunosc ca aud destul de des in jurul meu termeni ca Inteligenta Artificiala (AI), Machine Learning sau Deep Learning, insa nu am prea dat atentie catalogarii explicite a termenilor. Pentru mine erau niste chestii pe care gadget-urile din jurul meu sunt programate sa le faca, pentru a-mi face mie viata mai usoara. Asa ca, m-am pus sa caut pe internet explicatii mai complete, pe care sa le pot transmite mai departe si pruncului de opt ani jumatate 🙂

Va impartasesc si voua din ce am aflat, in speranta ca mai ajut pe vreunul ca si mine. Va rog sa tineti cont ca nu sunt vreun expert in domeniu si ca, este foarte probabil ca, printre cititori, sa regasesc persoane cu cunostinte muuult mai avansate in domeniu. Drept urmare, va invit in rubrica de comentarii sa contribuiti cu alte lucruri relevante.

Ce este Inteligenta Artificiala?

In esenta, este vorba de inteligenta de care dau dovada masinariile, fiind echivalentul inteligentei naturale in domeniul informaticii. Mai peste tot in lume se foloseste prescurtarea din limba engleza – AI – cand se face referire la ea. Daca doriti o definitie elevata, Andreas Kaplan si Michael Haenlein o descriu ca fiind „capacitatea unui sistem de a interpreta corect datele externe, de a invata din ele si de a folosi tot ce a invatat pentru a-si atinge obiectivele si sarcinile, printr-o abordare flexibila”.

Bazele acestei stiinte au fost puse acum mai bine de 60 de ani, in 1956, iar de atunci a devenit parte componenta a ceea ce inseamna tehnologia astazi. In plus, au aparut tot mai multe carti de fictiune si filme care au tratat subiectul. Probabil ca printre reprezentatii cei mai cunoscuti ai AI sunt personajele de tip android – Terminator, R2-D2 sau BB-8 🙂 Stiu cel putin pe cineva care va mustaci la exemplele mele, multumit ca nu doar el mai tine minte personaje din Star Wars! Si, daca tot am ajuns aici, poate va amintiti ca filmele povestesc despre cele trei legi ale roboticii. Ei bine, tineti cont ca specialistii din domeniu nu le considera viabile pentru aplicarea in viata reala.

SF fact: Cele trei legi sunt:

1. Un robot nu are voie sa faca rau unei fiinte umane sau, prin lipsa de interventie, sa permita ca unei fiinte umane sa i se faca un rau.

2. Un robot trebuie sa respecte ordinele date de o fiinta umana, atat timp cat ele nu contravin prima regula.

3. Un robot trebuie sa protejeze propria existenta, atat timp cat aceasta nu contravine primelor doua legi)

Mai exista si lege numita 0, fiind considerata ca lege suprema, care le modifica pe toate celelalte corespunzator: Un robot nu are voie sa faca rau umanitatii sau sa permita, prin neinterventia lui, ca umanitatea sa fie pusa in pericol.

Ce este Machine Learning?

Este un subdomeniul al informatiici si o ramura a Inteligentei Artificiale, al carei obiectiv este dezvoltarea de tehnici ce permit computerelor sau altor masinarii sa invete si sa se imbunatateasca in mod automat. Se bazeaza foarte mult pe statistici, programul folosindu-le pentru a prezice un anumit tipar comportamental.

Cateva exemple clasice de Invatare Automata (asa suna pe romana traducerea, dar nu imi place personal) sunt: tehnologia din spatele motoarelor de cautare, Data Mining, analiza de Big Data sau sistemele antivirusi.

Exista mai multe tipuri ale acestei invatari: ce supervizata total, supervizata partial, fara supervizare, prin armare, transductia sau invatarea multi-tasking. Legenda spune despre ultima ca isi are originile de la Eva si ca nu este deloc accesibila programelor masculine 🙂

Ce este Deep Learning?

Daca tot am ajuns pana aici, am mai facut un pas si am studiat Invatarea profunda structurata (denumirea in romana), care are la baza metode de invatare automate, bazate pe retele neuronale artificiale. Un exemplu de folosire a acestei tehnologii este procesarea imaginilor. O alta aplicatie des intalnita este cea din domeniul masinilor auronome.

Iar daca termenul de retele neuronale va suna cunoscut, este posibil ca proiectul lui Elon Musk – Neuralink – sa fie de vina.

La final, cum am trecut prin toate aspectele, am sa va spun ce i-am spus si lui Vlad: invatarea (fie ea Machine sau Deep Learning) reprezinta incercarea de a gasi n tipar, pe cand AI foloseste propria experienta pentru a acumula cunoastere si pentru a o aplica in medii noi, pentru rezultate mai bune.