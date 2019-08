Digi lanseaza 5G in Romania saptamana aceasta

Digi se lupta cot la cot cu furnizorii mari de telefonie mobila pentru a introduce 5G in mod oficial, iar asta se pare ca se va intampla cat de curand, cu primele disponibile chiar din aceasta saptamana.

Promisiunea Digi, pe pagina oficiala a Digi Mobil 5G Smart, este urmatoarea:

In Bucuresti se pare ca deja exista 5G in anumite locuri. Insa promisiunea este sustinuta si de catre Ericsson, care a anuntat ieri pe Twitter ca lanseaza 5G in Romania alaturi de Digi.

We’re excited to launch #5G in Romania alongside Digi Romania this week. Learn more about how the introduction of #5G will impact you.

