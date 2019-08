Review Acer Nitro 5 2019 cu i7-9750H si GTX 1660Ti

Noua serie de laptop-uri Acer aduce imbunatiri majore. Atat seria Nitro cat si seria Predator sunt acum net superioare modelelor anterioare. Acer a implementat noi procesoare si noi placi video, dar si o constructie complet noua.

Modelul pe care eu l-am testat este Nitro 5 echipat cu procesor Intel Core i7 9750H la 2.6GHz, placa video GTX 1660Ti, 16GB de RAM si stocare de 2TB. Ecranul este un IPS Full HD cu 144Hz, margini subtiri si diagonala de 17.3 inch.

Desing

Acer a modificat design-ul seriei Nitro din toate punctele de vedere. Plasticul folosit este mult mai bun, imbinarile sunt mai bune si constructia generala este net superioara. Este mai solid, se simte ca este mai bine construit, iar tastatura a primit taste noi.

Tastele sunt parca o idee mai mari, feeling-ul este mai bun si sunt mai precise. Iluminarea in cazul de fata este rosie. Arata foarte bine. Ecranul are margini mai subtiri, capacul are o textura interesanta si este destul de gros. Nu mai este atat de fragil.

Pe partea de conectica ofera dupa cum urmeaza: LAN, HDMI, USB Type C, 2x USB 3.0 pe partea stanga si jack, mufa de alimentare si USB 2.0 pe partea dreapta. Aici nu sunt de acord cu implementarea jack-ului pe dreapta si a mufei de alimentare. Tinand cont ca mouse-ul va sta tot timpul pe dreapta, firele care ies din laptop tot in aceeasi directie sunt deranjante atunci cand folosesti mouse-ul. Alt minus nu am gasit.

Sistem de racire

Si aici sunt cateva modificari. Gurile de aerisire sunt acum mai multe si mai bine pronuntate. Laptop-ul este foarte silentios in idle, iar in load nu este atat de zgomotos precum alte modele ale concurentei. Sistemul este eficient si temperaturile obtinute de mine sunt cele de mai jos.

Procesor/GPU in load – 69/60 grade Celsius

Procesor/GPU in idle – 35/33 grade Celsius

Autonomie

Irelevanta din punctul meu de vedere pentru un astfel de laptop. Un laptop de gaming nu va sta niciodata pe baterie pentru ca nu va oferi aceeasi performanta. Insa daca ai nevoie vreodata sa il utilizezi fara priza atunci afla ca iti ofera undeva la 4 ore.

Performante in jocuri

Asta va intereseaza si fara alte discutii, am testat cateva jocuri. Mentionez ca este foarte stabil in FPS-uri fata de generatia anterioara. Posibil ca procesorul si placa video sa fie mai bine puse la punct. Stabilitatea este importanta pentru nu sunt fluctuatii de performanta in timpul unui joc. FPS-ul este stabil in 90% din timp.

Joc Setari FPS avg BF5 Ultra 44 Rise of the Tomb Raider Ultra 68 GTA 5 Very High 79 LoL Very High 110 Apex High 63 PUBG Ultra 79 Far Cry 5 Ultra 88

Concluzie si pret

Da, Nitro 5 merita banii daca vrei un laptop de gaming mare. In varianta de 17.3 inch este destul de mare fata de jucaria mea de 15 inch. Insa experienta este mai buna. Diferentele sunt clare fata de generatia anterioara, lucru sesizabil inca de la primul contact. Performantele sunt si ele bune, iar sistemul de racire este bine pus la punct. Da, il recomand.

Pret in curand.