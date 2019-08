Xiaomi Mi Band 4 Review

Bratarile de fitness au devenit tot mai populare in ultimii ani si tot mai des intalnite. Xiaomi si-a lansat prima generatie de bratara dedicata fitness-ului in 2014 pe numele Mi Band. Anul acesta, Mi Band a ajuns la a 4-a generatie si cum am avut toate modelele pana acum, pot confirma cu sinceritate ca au evoluat foarte mult. Timp de 3 saptamani am lasat Garmin Fenix 3-ul sa se odihneasca linistit ca sa imi pot concentra atentia pe Mi Band 4.

Ecran

Prima schimbare majora pe care nu ai cum sa nu o observi comparativ cu generatia anterioara este ecranul. Mi Band 4 a primit un ecran color AMOLED cu rezolutia de 120×240 si o diagonala de 0.95inch. Acesta e protejat de o sticla securizata 2.5D. Sunt oferite 5 nivele de luminozitate care pot fi accesate direct de pe bratara. Pentru vizibilitate in mediu exterior pe timpul verii de exemplu, eu am tinut-o pe nivelul 4 din 5. Trecerea la un ecran color a fost o decizie buna si stropul de culoare parca elimina putin din monotonia prezenta pe generatia anterioara si imbunatateste vizibilitatea, precum si calitatea textului si a notificarilor. Singurul dezavantaj este ca e foarte usor sa observi marginile ecranului cand nu este pornit.

Meniu si navigare

La fel ca modelul anterior, bratara are un singur buton, iar navigarea prin meniul bratarii se face prin intermediul ecranului tactil. Meniul e simplu, util si intuitiv. Daca bratara e conectata la telefon prin intermediul bluetooth-ului versiunea 5.0 (comparativ cu 4.2 de pe generatia precedenta), se pot verifica direct pe bratara notificarile, conditiile meteo sau porni o activitate fizica precum alergatul, ciclismul sau inotul. Mi Band 4 este prima bratara din serie care suporta inotul. Se foloseste un senzor nou de inalta precizie cu 6 axe pentru o recunoastere mai complexa a miscarii. Legat de activitatile fizice, rutele nu vor fi inregistrate daca bratara nu este conectata cu telefonul in timpul activitatii, ceea ce inseamna ca nu veti putea vedea traseul pe care l-ati parcurs:nu are GPS integrat si il foloseste pe cel de la telefon. Ce am sesizat in cazul meu in timpul mersului pe bicicleta este ca daca pornesc activitatea de pe bratara, la final cand verific rezultatul se observa niste intreruperi de parcurgere al traseului si distanta e mai mica decat cea reala. Telefonul era in ghiozdan, iar bratara pe mana. In momentul in care am pornit activitatea din aplicatia Mi Fit de pe telefonul mobil, aceasta problema a disparut. Probabil se va remedia printr-un update de firmware aceasta problema.

Activitatea cardiaca poate fi monitorizata 24/7 dar modul de functionare nu mi-e foarte clar. Daca doresc sa-mi verific pulsul, sunt nevoit sa navighez in meniul bratarii, sa pornesc monitorizarea si sa stau nemiscat in timp ce il calculeaza. Daca navighez in interiorul aplicatiei Mi Fit, am istoricul pulsului pe intreaga zi.

Mi Fit

Cu ajutorul aplicatiei Mi Fit instalate pe telefonul mobil, se pot face configurari si personalizari pentru bratara. Mi Fit este necesara daca vreti ca notificarile de la telefon sa va ajunga pe bratara. Notificarile pot fi la randul lor alese: pentru apeluri, SMS sau configurate pentru fiecare aplicatie in parte. De exemplu poate vreti ca notificarile de pe WhatsApp sa ajunga pe bratara, dar cele de pe Facebook Messenger sau Gmail nu. Acest aspect poate fi configurat.

„Fata” bratarii poate fi schimbata cu o serie de teme care pot fi descarcate prin intermediul Mi Fit.

Revenind la activitatea cardiaca despre care va povesteam mai sus, din interiorul aplicatiei se poate dezactiva complet sau seta alarma ca bratara sa anunte cand se depaseste un anumit ritm cardiac. Dezactivarea acesteia este recomandata daca doriti sa ajungeti la durata de viata de 20 de zile apreciata de producator, altfel va tine cam 2 saptamani.

Baterie si autonomie

Daca tot vorbim de autonomie, sa vorbim si despre capacitatea bateriei, care a crescut la 125mAh, iar incarcatorul a fost actualizat, astfel incat nu mai este compatibil cu generatiile anterioare. Cu monitorizarea cardiaca pornita in permanenta, am folosit bratara 14 zile fara a fi nevoit sa o pun la incarcat.

La fel ca modelele anterioare, este rezistenta la apa, va monitoriza calitatea somnului, caloriile arse, dispune de alarma prin vibratie.

Concluzie

La pretul de 190RON, Mi Band 4 ramane una dintre cele mai atractive bratari de fitness disponibile pe piata. Ofera monitorizare pentru suficiente activitati fizice, un ecran bun, autonomie suficienta, monitorizarea somnului si a activitatii cardiace. Pentru cineva care nu e dispus sa dea 1000+ lei pe un Garmin si se antreneaza ocazional este o achizitie buna.

Nota!

Versiunea testata de noi este fara NFC si nu a fost varianta globala. Astfel, bratara la pornire a fost in limba chineza, dar dupa sincronizarea cu telefonul, s-a mutat pe limba engleza. Pe varianta globala a bratarii exista si meniul in limba romana.

Daca sunteti interesati si de alte modele de bratari (precum Samsung Galaxy Fit 2019) dati-ne de stire! 🙂