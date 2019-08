OnePlus: noi zvonuri despre viitoarea generatie T

OnePlus ne-a obisnuit ca in toamna sa lanseze versiuni updated ale telefoanelor deja lansate in primavara. Asa au aparut 5T si 6T.

Anul acesta am inregistrat deja o premiera: au fost trei terminale lansate 7, 7 PRO si 7 PRO 5G. Primul este doar un upgrade de hardware al predecesorului (6T), insa ultimele doua sunt telefoane noi din toate punctele de vedere: tehnologie, design, camera etc. Asta ne duce cu gandul ca vom avea tot doua versiuni T, cel mai probabil in octombrie. Ramane de vazut daca vor avea 5G doar unul dintre ele, ambele, sau va fi din nou o versiune separata.

La final de an 2018, pe twitter aparea aceasta postare:

EXCLUSIVE! Here's your first look at an upcoming OnePlus Device I don't know much about. This image shows the device in prototype/designing stage and it is not final but this is probably how the device may end up looking. That's Pete (CEO of OP) in the img and the device itself. pic.twitter.com/Yau9EsgSDy

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) December 19, 2018