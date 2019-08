Testam aplicatia financiara Curve: un singur card bancar pentru toate

Recent am auzit de aplicatia Curve (am vrut neaparat sa mentionez cuvantul „aplicatia” si in titlu, ca sa nu avem comentarii inutile) care nu este altceva decat o alta aplicatie financiara, pornita de un startup financiar in 2015, cum e Revolut de exemplu, insa cu o functionalitate in plus: iti permite sa platesti cu cu un singur card pentru mai multe carduri.

Cum se intampla asta? Pai e destul de simplu: iti comanzi un card Curve – exista si un plan gratuit dar si unul platit – pe care il poti folosi mai tarziu. Urmatorul pas e sa-ti adaugi unul sau mai multe carduri in aplicatie – practic se face un link, carduri pe care le vei putea folosi ca sursa pentru Curve.

Cu alte cuvinte, Curve functioneaza ca un payment gateway (o singura intrare) pentru mai multe carduri, platile fiind redirectionate direct catre acestea. O alta functionalitate faina e ca poti muta, o singura data, o plata de pe un card pe altul. Mai multe puteti afla intr-un scurt video, mai jos.

Eu mi-am comandat cardul si acesta a ajuns in Posta candva intre o saptamana si doua saptamani, nu stiu exact pentru ca am fost in concediu. Din pacate, inca nu l-am folosit dar probabil il voi testa in urmatoarea perioada. Momentan mi-am pus in Curve chiar cardul Revolut, pentru a vedea cum functioneaza.

Daca vreti sa testati si voi aplicatia o puteti face chiar pe bani, daca folositi linkul sau codul meu (EA7BYVAN) primiti si voi si eu 5 lire pentru a incerca aplicatia. Evident, daca vreti, o sa revin eu cu un update dupa o perioada de folosire, deci puteti lasa intrebarile in comentarii.