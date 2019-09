Cum va spuneam in primul articol din seria Fotovoltaice gratis, o sa va tin la curent cu ceea ce inseamna inscrierea in programul „Casa Verde” de la AFM prin care-ti poti monta (aproape) gratuit un sistem de fotovoltiace de minim 3 kWp.

Astazi va spun care e realitatea din teren, dupa ce am contactat cativa instalatori, iar in urmatorul articol care va veni in curand (de indata ce se limpezesc apele) va voi spune si care sunt pasii pe care i-am urmat pentru a ma inscrie, eventual si la cine am facut-o. Insa va recomand sa cititi ghidul de finantare, actualizat ieri, care expune foarte bine toti pasii necesari.

Revenind, se pare ca o mare parte din instalatorii din tara cer avans sau garantie chiar inainte de inceperea montajului, adica la semnarea contractului. Unii cer avans toata suma necesara, altii cer doar o parte.

De asemenea, unii instalatori cer bani suplimentari pentru intocmirea dosarului AFM sau instalare chiar in judetul in care au fost aprobati. Atentie, aceste practici nu sunt legale nefiind specificate in ghidul de finantare. Instalatorii trebuie sa-si asigure singuri finantarea instalarilor pana cand AFM ii plateste.

Din pacate, cei mai multi dintre ei n-au reusit sa obtina finantare si nici surse proprii prea mari (cash) nu au, asa ca recurg la astfel de metode.

In acelasi timp, se pare ca la AFM e haos (vedeti in video-ul de mai jos) si nu prea ai cu cine sa discuti ca instalator autorizat. Iar acestia din urma se tem (pe buna dreptate) ca nu isi vor primi banii de la AFM la timp.

Daca e sa vorbim despre mine, eu unul nu doresc sa platesc bani in avans si caut un instalator serios care sa-si asume inscrierea in program.

La cald, am o singura concluzia, care sper sa mi-o schimb pana la urma: un alt proiect fain implementat prost. Ramane de vazut ce se va mai intampla, tineti aproape!