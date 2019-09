Testam Redmi Note 7

Se pare ca devine obisnuinta ca eu si Alex sa avem telefoane in teste cam in acelasi timp. Bine, el are avantajul ca si-a dus Xiaomi Mi A3 direct pe plaja, in Portugalia. Eu, mai calic fiind, tin Redmi Note 7 doar in Sag si Timisoara. 🙂Smartphone-ul ne-a venit de la evoMAG si il vom intoarce pe toate partile, in perioada urmatoare. In rubrica de comentarii asteptam intrebarile, nelamuririle sau sugestiile voastrea in aceasta privinta.

Pentru cei care nu mai retin, Redmi este divizia de telefoane de buget a Xiaomi. Note 7 este unul dintre primele terminale lansate fara brandul Xiaomi pe cutie. Cu toate acestea, logo-ul MI se regaseste intr-un colt, mai discret, asa…

Modelul primit de mine in test are procesor octa-core, tactat la 1.8 Ghz, un display capacitiv de 6.3 inci, 3 GB RAM, memorie de 32 GB, camera duala 48+5 MP. Este un dual-sim 4G, lucru cautat, din cate am observat, la noi in tara. In momentul de fata, il gasiti la 748.90 RON.