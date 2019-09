Despre iPhone 11 si iPhone 11 Pro – specificatii oficiale, pret si disponibilitate

Apple a lansat in aceasta seara noile telefoane iPhone cu denumiri in sfarsit normale. Avem un nou iPhone 11, modelul care inlocuieste XR-ul de anul trecut, si doua modele Pro care inlocuiesc modelele XS. Noile telefoane vin cu functii noi, preturi nu neaparat mari si cu implementari software ca la carte. Evenimentul s-a terminat si a fost o bucurie sa-l urmaresc. Am ignorat complet prima parte si am inceput sa fiu atent abia cand am auzit denumirea de iPhone. Nu aveam foarte mari sperante, insa in timp ce urmaream evenimenul am inteles cat de grozave sunt aceste noi telefoane.

Daca esti hater de meserie si nici nu vrei sa auzi de Apple atunci iti recomand sa nu mai citesti nimic. Nu incerc sa conving pe nimeni ca noile telefoane sunt bune. Insa daca esti fan Apple sau pur si simplu esti pasionat de tehnologie iti recomand sa citesti pana la capat.

iPhone 11

Va fi cel mai vandut model asa cum a fost si XR-ul de anul trecut. Este ieftin, aduce functii noi, are multe culori si sincer sa fiu sunt foarte hotarat sa-l cumpar daca varianta Pro va ajunge in Romania cu un pret nesimtit de mare.

Pentru ca iPhone 11 este mai ieftin decat iPhone XR cu 50 de dolari si chiar aduce functii noi. Pleaca de la 700 de dolari si are doua camere foto foarte interesante.

Sunt doua camere wide si ultra wide 2x cu lentile de 13mm si 26mm. Senzorul de 12MP are 120 de grade deschidere si f/2.4m, iar celalalt are f/1.8 si stabilizare optica. Vine cu Smart HDR, Night Mode si blit cu 36% mai puternic.

Apple spune ca filmarile realizate cu iPhone 11 sunt cele mai bune din industrie si ca nu exista telefon care sa ofere capabilitati video mai bune. Ii cred, mai ales cand am testat toate flagship-urile din acest an si unele filmeaza mai prost decat niste telefoane de acum 2 ani.

Filmeaza 4K la 60 de cadre pe secunda cu Extended Dynamic Range la 50FPS. Camera frontala este 12MP, iar in modul landscape ofera un unghi larg incat sa incapa mai multe persoane in poza. Practic este o camera wide daca si telefonul este orientat corect. Inclusiv camera frontala poate filma 4K la 60FPS si 4K cu EDR la 30FPS.

Functia noua cu care se lauda Apple este inregistrarea in slow motion la 120 de cadre pe secunda pentru camera frontala. Este amuzanta, o sa prinda la public si bag mana in foc ca se gaseste un chinez mic care sa implementeze functia asta pe telefonul lui. Dar cu alt nume.

iPhone 11 primeste un FaceID cu 30% mai rapid, Dolby Atmos, procesor A13 Bionic cu 20% mai rapid decat A12 si o baterie ce ofera o ora in plus de lucru fata de XR.

Este rezistent la apa IP68, are Wi-FI 6, Gigabit LTE si culori noi: negru, verde deschis, galben, purpuriu, rosu, alb. Primesti 1 an de Apple TV+ la achizitia unui iPhone 11, Apple Arcade de la 5 dolari pe luna si printr-un update de software o sa primeasca functii noi pe care Apple deja le-a prezentat.

Cea mai importanta este Deep Fusion. Acesta functie se foloseste de Neural Engine din procesorul A13 Bionic si este un procesator nou de imagine care efectueaza cateva fotografii inainte ca tu sa apesi pe buton, le combina pixel by pixel, le optimizeaza si ofera o fotografie cu detalii senzationale.

Daca va intrebati, ecranul este tot LCD de 6.1 inch. Este ultimul iPhone cu ecran LCD. Puteti gasi mai multe detalii despre iPhone 11 chiar pe site-ul Apple — AICI —

iPhone 11 Pro

Este succesorul lui XS si aduce un hardware nou. Aici discutam deja despre 3 camere foto, aceleasi 2 de pe iPhone 11 + un senzor tele. Ecranul este de 5.8 inch OLED si 6.5 inch OLED pentru varianta Max.

Luminozitatea panourilor poate atinge 1200 nits si sunt cu 15% mai eficiente decat predecesoarele. Dispun de HDR10 si Dolby Vision.

Camerele foto sunt dupa cum urmeaza: 12MP cu 26mm si f/1.8, stabilizare optica, Dual Pixel AF, un senzor telephoto de 52mm cu zoom 2x optic si f/2.0, stabilizare optica si Dual Pixel AF si un ultra wide senzor de 13mm si 120 de grade.

Cele 3 camere pot filma 4K la 60FPS fiecare, au culori naturale si cu aplicatia Filmic poti inregistra cu toate cele 4 camere in acelasi timp, continut divers. Cat de tare este asta? 4 camere, 4 surse video. Apropo, camerele vin calibrate din fabrica pentru a oferi cele mai bune imagini, fara culori suprasaturate sau alte probleme.

Versiunea Pro vine si cu incarcare rapida de 18W si cu incarcator dedicat in pachet. Finally, dar pacat ca nu are si varianta non Pro asa ceva. Autonomia este cu 4 si respectiv 5 ore mai ridicata fata de vechiile modele, XS si XS Max.

Despre A13 Bionic v-am spus mai sus dar mai adaug ceva. Are 8.5 miliarde de tranzistori, este realizat pe 7nm, este cu 20% mai rapid si cu 30% mai eficient. GPU-ul este si el cu 20% mai rapid si cu 40% mai eficient.

Si acesta vine in culori noi: Midnight Green, Space Gray, Silver si New Gold. Imi place mult acel verde, iar new Gold nu mai pare atat de „cocalaresc”.

Si acestea au IP68, stocare de la 64GB pana la 512GB si preturile pornesc de la 999 dolari si respectiv 1099 dolari pentru versiune Max, cu disponibilitate din 20 septembrie. Mai multe detalii despre noile modele Pro gasiti AICI.

Intreabarea mea pentru voi: care va fi primul producator care va copia design-ul noilor modele iPhone si/sau functiile lor?

Rezumat video mai jos: