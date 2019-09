Cum mi-am accesat toate datele din laptop de la 1000km distanta prin telefon

Am fost si eu ca totul omul in concediu, de data asta in afara tarii, iar de data asta am decis sa zic pas la laptop. Aveam deja Note 10 Plus cu mine si un laptop era deja un stres in plus. Doar m-am dus sa ma relaxez. Si totusi am decis sa am cu mine toate informatiile din laptop, dar fara laptop. Cum? Simplu! Cu un NAS si o aplicatie pe telefon. Gratis.

Stiu ca cititorii ArenaIT sunt in mare parte oameni care se pricep foarte bine in acest domeniu, insa acest articol este unul amatoricesc deoarece vreau sa ma adresez persoanelor mai putin cunoscatoare. Este pentru cei care vor sa stie cum am facut sa imi accesez laptop-ul de la 1000km distanta doar cu o aplicatie pe telefon, fara sa intru in detalii tehnice.



Atunci cand pleci in concediu lasi acasa totul si vrei sa te bucuri de timpul liber alaturi de familie sau prieteni. Insa sunt situatii cand ai nevoie sa accesezi documente daca este o urgenta la serviciu. Sau poate….

Poate vrei pur si simplu sa vezi un film. Poate vrei sa accesezi niste poze personale. Insa exemplul cu filmul este unul bun si pe el o sa pun focus.

Astfel, am decis sa folosesc un NAS, un model entry level de la Synology, varianta DS119J. Am pus un HDD in el si tot ce am facut a fost sa-l bag in priza si sa-i trag un cablu de internet.

Mai departe l-am configurat din laptop si cu manualul in fata. In carticica imi spunea ce link sa accesez si asta am facut. De acolo pasii sunt super simplii si am pus print screen ca sa vedeti si joi.

Dupa ce ati efectuat acesti pasi, adica sa va faceti un cont, o sa va apara interfata NAS-ului. Aici totul este simplu si intuitiv deoarece totul arata ca un desktop clasic. Aveti cateva foldere in stanga precum Control Panel, File Station si Package Center si cam atat.

Tot ce va ramane sa faceti este sa puneti in NAS fisierele pe care doriti sa le accesati. Va faceti un folder nou, ii dati o denumire si puteti inclusiv sa selectati daca doriti sa oferiti acces si altor utilizatori. Puteti chiar sa ii puneti parola.

Mai departe puteti instala pe telefon aplicatia DS Files si sa accesati pe telefon tot continutul de pe NAS. De asemenea, din browser-ul telefonului puteti accesa NAS-ul si sa-l setati.

Mai simplu de atat nu se poate. O data ce intrati in aplicatie o sa gasiti mai multe functii. Sa vi le enumar eu pe toate aici nu are sens. Insa interfata Synology este poate cea mai simpla si mai prietenoasa.

Astfel, mi-am pus continutul pe care am vrut sa-l accesez din Grecia pe NAS si pe baza Wi-Fi-ului oferit de hotel am putut sa accesez fara probleme documentele si chiar sa ma uit la filme.

Desi este un NAS entry level cu hardware slabut, pentru ce am eu nevoie este mai mult decat suficient. Se misca decent, nu se blocheaza si atata timp cat pot accesa chiar si aici in Bucuresti cand sunt la serviciu datele de pe laptop-ul de acasa sunt fericit.

Daca si tu iti doresti sa faci asa ceva, poti sa cauti un NAS ieftin, un HDD de cati TB vrei tu si sa te apuci de treaba. Poti vedea un film direct pe telefon daca ai internet bun la hotel. Daca ai multi GB de net poti sa te uiti si de pe plaja la filme sau alt continut direct de pe NAS.

Astfel nu mai ai nevoie sa te cari cu laptop-ul in vacanta. Este simplu, nu foarte scump, aplicatia este gratuita si totul se va misca rapid daca alegi un NAS bun.

Daca aveti intrebari va raspund in sectiunea de comentarii.