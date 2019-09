Avem data oficiala de lansare OnePlus 7T

Dupa ce vineri va prezentam sinteza specificatiilor tehnice de la viitoarele smaprtphone-uri OnePlus, astazi am primit un e-mail de la compania chineza prin care sunt informat cu privire la data EXACTA de lansare a acestora.

Bine, nu doar eu am primit mesajul ci toti cei care suntem abonati in baza lor de date. Asa ca, avand o mare masa de fani printre cunoscuti, am fost asaltat cu stirea acesta, inca inainte de a ajunge mesajul la mine in inbox. Dar, vorba aia, la ce sunt buni prietenii, daca nu pentru asa ceva?

Avem deja parte de o pagina de lansare si un scurt teaser video:

Evenimentul va avea loc in 26 septembrie, in New Dehli, si in 10 octombrie, in Londra. Posibil sa avem parte de date diferite pentru fiecare continent in parte, insa doar pentru ultimul dintre ele avem parte explicit de numele telefonului in titlu. Ramane sa vedem daca vor fi lansate ambele modele vehiculate, OnePlus 7T si OnePlus 7T PRO in ambele locatii, sau cate unul in fiecare dintre ele. Imi place ca au inclus optiunea de a adauga direct in calendar un reminder. Way to go, guys!

Este printre voi vreun cititor care intentioneaza sa achizitioneze unul dintre modelele anuntate de OnePlus?