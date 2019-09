Ce telefoane Samsung primesc Android 10?

Este stiut ca Samsung nu este fruntas cand vine vorba de a aduce actualizari majore pe terminalele sale in timp util, dar un prim zvon dezvaluie lista telefoanelor care l-ar putea primi.

Astfel, daca sunteti fericitul posesor al unuia din modele de mai jos, probabil pana la jumatatea anului viitor veti primi actualizarea la Android 10. Timpul ar trebui totusi sa fie mai scurt multumita lui Project Treble initiat de Google, care separa nucleul Android de interfata si permite actualizari mai rapide. Acum ramane de vazut interesul acordat de Samsung.

Duo-ul Galaxy S8 si S8+, precum si Note 8 nu au ajuns pe lista, dar probabil multi s-ar fi asteptat sa lipseasca, intrucat toate cele 3 telefoane au venit cu Android 7 si au fost actualizate pana la Android 9. Totusi, actualizarile de securitate vor fi dezvoltate in continuare si pentru acestea. Avand in vedere ca Galaxy S8 a avut vanzari foarte bune, ar fi fost interesant ca Samsung sa faca o surpriza neasteptata si sa-i ofere un an in plus de actualizari majore si eu prea naiv ca sa inteleg ca pentru toti conteaza doar banii.

[ Sursa ]