eMAG s-a tinut de cuvant si a livrat iPhone 11 chiar mai devreme

eMAG a promis ca cine va precomanda iPhone 11/Pro/Max si alege ca punct de livrare cutiile Easybox, va avea acces la produse chiar pe data de 27 septembrie la ora 00:01. Doar ca s-au miscat chiar mai repede de atat.

Azi am primit notificare pe la ora 18:30 ca produsul a fost lasat in Easybox de la OMV Eroii Revolutiei si ca pot sa-l ridic, dat faptul ca maine este lansarea oficiala in Romania si tot maine incep si livrarile. Doar ca practic, cine a comandat prin Easybox, are deja telefonul. Chiar mai devreme decat data mentionata de ei.

Tot ce am facut a fost sa scanez codul QR din email si casuta s-a deschis. Am luat coletul si am plecat. Simplu ca buna ziua. Revin cu primele impresii despre iPhone 11 Pro in curand. Eu pot doar sa felicit eMAG-ul pentru rapiditate.

Tu ai precomandat iPhone 11? L-ai primit prin Easybox?